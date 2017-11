Si vous ne le faites pas pour les Juifs, faites le pour les Palestiniens et surtout faites de la politique

Cette photo qui illustre un article de Bruno Guigue dit tout de l’idéologie de son auteur. Le slogan ne pose pas de problème même s’il reste vague sans désignation précise de l’oTAN, de Sarkozy mais la photo elle en dit plus. Nous avons en effet un africain menacé par un arabe, et le tout sous le regard du seul Bernard henri Levy, plus torve qu’il n’est permis. Vous remarquerez que les autres ont disparu, Sarkozy, l’OTAN, il n’y a que BHL qui se présente lui même comme l’essence du judaîsme alors qu’il est surtout l’homme de la CIA. BHL est à ce titre celui que l’on retrouve dans toutes les invasions, un anticommuniste de toujours qui a commencé au Viet nam, a poursuivi en Afghanistan et au Moyen Orient, en Libye. Il est l’idéologue de l’antitotalitarisme qui en fait accompagne les néo-nazis comme en Ukraine pour mieux attaquer les communistes. Donc en tant qu’idéologue il doit être dénoncé mais pas au point dans faire la seule origine de toutes les campagnes de l’OTAN, et de l’horreur libyenne. C’est ce genre de focalisation sur le Juif devenu la seule cause du capitalisme que je considère comme typique des campagnes pseudo anti-impérialistes menées par de vrais antisémites. Investig action après avoir renoncé à ses compromissions avec Soral, peut être avec Bricmont, est en train de promouvoir Bruno Guigue qui ne vaut guère mieux. Cette manie risque de leur nuire ce qui est dommage vu la qualité journalistique de ce que ce site publie. J’ajouterai que cette photo est également suspecte dans un contexte où se multiplient les articles qui dénoncent le racisme vrai ou supposé des arabes contre les Africains, en particulier les Algériens. Cette photo montage est racialisée, antisémite mais pas seulement et en revanche le slogan et la photo sont vidées de toute référence de classe, impérialiste…

Cela me permet de poser un problème plus général.

Les camarades qui sous couvert de soutien aux luttes des Palestiniens relaient à peu près n’importe quoi et en particulier tous ceux qui font plus ou moins obsessionnellement profession d’antisémitisme sous couvert d’antisionisme, devraient réfléchir au sens de leurs actions. Non seulement toute forme de racisme pourrit les luttes et ne peut que renforcer l’extrême-droite et l’impérialisme, mais elles favorisent des dérapages constants qui sont utilisés pour élargir le tout sécuritaire et régler des comptes comme on vient de le voir récemment avec Filoche, mais aussi la confusion entretenue entre Valls, Plenel et charlie hebdo.

Non seulement actuellement de 6000 juifs à 8000 quittent annuellement la France et l’antisémitisme devient insupportable, mais cette promotion inconsciente ou non de l’antisémitisme est nocive pour le peuple Palestinien. En effet , mettons que ceux qui diffusent ce genre de propagande se moquent de l’exode juif voir que contaminés par leur obsession ils s’en réjouissent et comme Pascal Boniface et ceux qui le soutiennent (jean Claude lefort) qui considèrent que quand le gang des barbares torture à mort un jeune de vingt ans Illian Halimi, sous le seul prétexte qu’il est juif et que les juifs sont tous des Rothschild et que de fait il n’existe pas d’autre capitalisme que celui des Juifs, etc… il l’a un peu mérité puisque que tout ça c’est la faute du CRIF. C’est dire déjà l’imbécillité de leur position puisqu’ils font la démonstration qu’ils encouragent l’exode des juifs vers israël et donc qu’ils ne sont ennemi du sionisme qu’en tant qu’il leur permet la haine des juifs.

Mais le pire d’une telle attitude qui jamais ne se donne des objectifs concrets visant à dénouer la situation comme une véritable campagne pour la liberation de Barghouti, condition essentielle d’une négociation. Non leur campagne sont simplement de haine sans objectifs concrets permettant de rassembler largement. Ces campagnes ne menent nulle part alors que la situation internationale exige d’autres combats.

Quand on mesure la situation au MOyen orient et que l’on voit comment les souverains arabes, l’Arabie saoudite en particulier monte une coalition contre la Syrie et l’Iran, on mesure à quel point il y a des peuples qui risquent d’en faire les frais et ne plus être comme il l’ont été des enjeux mais être sacrifiés, il y a les Kurdes et les palestiniens. Dans un tel contexte il faut être très politique pour aider à la solution dans la paix et la justice, autant qu’il faut l’être dans un contexte français de la « menace terroriste » et du tout sécuritaire orienté en majorité contre la présence musulmane.

Prétendre défendre leur cause en France et en Europe en les flanquant de tous les antisémites, officiellement ou non fascistes, c’est choisir une marginalisation gauchiste digne d’idiots utiles comme Clémentine Autain, dont je me demande toujours si elle est comme Edwyn Plenel plus ou moins managée où si elle est naturellement comme ça.Sans parler de ceux qui, comme les deux précédents, suivent toujours la politique de la CIA quand il s’agit d’en conforter les bonnes oeuvres dans des Révolutions de couleur menée par des néo-nazis comme en Ukraine, mais qui, comme Soros lui même, se la jouent intérêt pour les réfugiés et pour les palestiniens, alors que toutes leurs actions de la Libye à l’Ukraine, en passant pas le Syrie a toujours été conforme à ce que cet agent de la CIA dévelopait sous couvert de défense des droits de l’Homme, ce qui est le cas de Plenel. Mieux ou pire ils conçoivent la défense des musulmans en France comme une provocation permanente qui évite soignemeusement les points de vue de classe et ils brouillent les cartes par leurs excès stupides. Sur le fond, on les voit d’autant plus enthousiastes sur les impasses palestiniennes ou kurdes que l’enjeu devient secondaire dans les affrontements et qu’il leur permet d’appuyer les campagnes de déstabilisation de la CIA sur le reste de la planète en jouant comme de bons trotskistes, leur idéologie dominante, la vertu des droits de l’homme contre le socialisme réel et les véritables mouvement de libération nationale..

Il faut que sur ces questions là aussi les communistes se dégagent de la confusion générale et mènent des campagnes claires sur le fond, nous en avons besoin plus que jamais.

Danielle Bleitrach

