Le chaos du Moyen-Orient de : Guillermo Almeyra

La défaite de l’État islamique (ISIS, EI ou Daesh) en Syrie et en Irak a ébranlé le rapport des forces antérieure dans la région. les États-Unis et Israël, qui ont soutenu et armé l’EI , sont affaiblis par la victoire obtenue par Bachar al-Assad, en alliance avec la Russie, le Hezbollah (libanais et chiite), un gouvernement également chiite de l’Irak et l’Iran dest Ayatollahs . Il soutient également une coalition chiite au Yémen contre laquelle combattent sans résultats les membres d’une coalition sunnite (Oman, Egypte, Jordanie et Arabie Saoudite) dirigée par Riyad

Les Etats-Unis, qui avaient d’abord soutenu le gouvernement de Saddam Hussein en Irak, qui était un ennemi du gouvernement syrien et l’avaient lancé dans une guerre contre les chiites iraniens, puis l’avaient renversée et avaient détruit l’Irak avec son invasion. Le résultat brillant a été le renforcement dans ce pays de l’influence de Téhéran et le fait que le gouvernement chiite irakien se bat aujourd’hui uni aux Syriens armés par les Russes contre l’EI soutenu par les Etats-Unis et ses alliés.

Alors que les États-Unis et les anciennes puissances coloniales (France et Angleterre) perdent de la force dans la région, la Russie et l’Iran se sont renforcés à travers le Mashrek depuis la frontière turque jusqu’à la frontière de la Palestine avec l’Égypte.

En effet, le Hamas est majoritaire parmi les Palestiniens , qui oscille entre chiites et sunnites dans le mouvement du Hezbollah libanais, un chiite, est majoritaire parmi les pauvres et une partie du cabinet d’union nationale sunnite Saad Hariri duquel seuls ont été exclus les chrétiens Maronites de la Phalange, les agents de la France et Israël et les États-Unis et enfin en Syrie, l’Irak et l’Iran sont des gouvernements chiites. Seule la Jordanie a une monarchie sunnite.

Mais les différences sectaires entre sunnites et chiites cachent en réalité les conflits sociaux dans le monde arabe. Les monarchies et les grands marchands sont – en général – sunnites et les pauvres et de nombreuses tribus sont pour la plupart chiites (chrétiens de toutes sortes et les laïcs sont généralement urbains et mieux lotis). En ce qui concerne les Kurdes, ils sont dispersés entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie et divisé entre clans opposés l’un à l’autre et même si elles sont pour la plupart sunnites, ils sont principalement intéressés à leur indépendance de leurs gouvernements qu’ils soient sunnites, tout comme celle de Saddam Hussein ou de la Turquie, ou chiites comme les gouvernements de Bagdad et de Téhéran.

Sur cette base sociale et religieuse, les intérêts dynastiques dans les monarchies et les intérêts géopolitiques se superposent. Par exemple, le gouvernement militaire égyptien combat les Frères musulmans, financés et protégés par Riyad, mais il est allié avec les Saoudiens dans la coalition qui intervient dans la guerre civile yéménite et cherche le soutien saoudien pour ses relations avec les Etats-Unis. Soit l’Arabie saoudite et le Qatar financent et soutiennent conjointement l’État islamique, mais Riyad veut maintenant rendre responsable le Qatar de la défaite et rompre les relations, en concentrant désormais son intervention au Liban.

L’enlèvement virtuel en Arabie Saoudite du Premier ministre libanais Saad Hariri, qui a été contraint de dénoncer son allié le Hezbollah et l’Iran et à abdiquer, oblige la France à intervenir parce qu’elle est l’ancienne puissance coloniale au Liban où elle a des intérêts forts et soutenus par la droite chrétienne Christian et parce qu’elle a de gros investissements en Iran et l’intérêt dans le pétrole et le gaz de ce pays et en même temps elle a réarmé l’aviation militaire saoudienne. C’est pourquoi le président Emmanuel Macron devait se rendre à Riyad de nuit pour obtenir la permission de Harari de se rendre en France. Cela place Paris dans le champ opposé des intérêts américains car l’Arabie Saoudite ne fait rien sans consulter le Département d’Etat.

La France ne veut pas être un satellite américain et ajoute ainsi à ses différences sur le réchauffement climatique et sur le protectionnisme de Donald Trump, une différence tactique dans la question du Moyen-Orient même si ses intérêts stratégiques coïncident avec ceux de Washington. Ce désir d’indépendance – surtout lorsque les États-Unis remplacent la domination française à l’Afrique – fait que Paris entretient des liens étroits avec la Chine et la Russie qui, comme la France, commercent avec l’Iran et investissent dans ce pays stratégique. pour ses frontières avec l’Afghanistan et le Moyen-Orient, pour ses richesses et pour sa puissance militaire régionale.

L’homme fort saoudien , Mohammed bin Salman, fils du souverain, veut présenter un islam moins médiéval que le wahhabite dominant dans son pays et moderniser la vie de celui-ci et de son économie pour paraître plus présentable. Nous verrons ce qu’il va faire maintenant avec Hariri à Paris. Il faudra aussi voir si le Premier ministre revient comme tel à Beyrouth et s’il est possible de maintenir la paix dans ce pays ou si Israël invente un prétexte pour l’envahir et attaquer la Syrie pour l’empêcher, après l’expulsion de l’Etat islamique, de redevenir ,.avec l’aide russe, une puissance régionale

Dans le contexte de la préparation par les États-Unis d’une guerre contre la Chine. Toutes les pièces du monde sont en mouvement sur la carte du monde, depuis les menaces lancées à la Corée du Nord et à la pression navale dans la mer de Chine jusqu’à la tentative de couper l’approvisionnement en carburant que Pékin obtient de l’ Iran. Mais la maladresse et la brutalité de Washington engendrent des résistances parmi ses complices et subordonnés européens et stimulent le nationalisme et l’anti-impérialisme dans des pays qui ont une histoire longue et glorieuse. De manière aveugle, Trump pousse le monde à la fois vers une catastrophe écologique et une terrible guerre atomique. on doit l’arrêter.

