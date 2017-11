Haine et complot nazi dans la police municipale de Madrid

Manuela Carmena dans une image de fichier.

LA PLAINTE DE CCOO

Nous connaaissons par la presse numérique – Eldiario.es, plus tard répliquée dans Infolibre et Público – les commentaires que dans un chat qui regroupe le « quart de nuit » de plus de 100 policiers municipaux de Madrid, qui ont été déversés sur le maire, Manuela Carmena, en plus de souhaiter qu’elle ait été tuée par les tireurs fascistes dans le bureau d’Atocha en janvier 1977. La police municipale a continué à insulter Podemos et Pablo Iglesias, ainsi que des journalistes du Sixième Pasteur et Ferreras. Dans le groupe, avec le rôle actif de cinq ou six «animateurs», la figure d’Hitler était exaltée comme l’auteur de l’holocauste et des opinions terribles étaient exprimées sur les immigrants et les «Maures» dont l’ extermination était devenue un but. Cette conversation et ses commentaires ont été connus grâce à une plainte du délégué de CC.OO., police municipale, qui y a participé. Après avoir exprimé sa ferme opposition à ces commentaires, il a été menacé de mort à plusieurs reprises et expulsé du groupe de discussion. Il a actuellement la protection de la police, lui et sa famille. Le juge enquête sur l’affaire.

Il n’est pas excessif de dire que le développement de la « question catalane » depuis la convocation et la tenue du référendum et les événements ultérieurs jusqu’au renvoi du gouvernement et la suppression de l’autonomie de la Communauté autonome par l’application de l’art. 155 de la Constitution, a généré un espace grandissant d »immunité pour l’expression de Franco et l’idéologie nazie-fasciste à partir de l’exaltation de la nation espagnole et de son drapeau. Dans le chat dans lequel on a dénoncé les insultes ignobles adressée au maire, le souhait qu’il ait été assassiné comme ses camarades travailleurs du bureau Atocha, et d’autres commentaires sur d’autres personnalités de la gauche, émanent de la critique l’action de la police lors du référendum du 1er Octobre et sont montées en flèche ensuite, dans le déchaînement d’ une spirale de haine et de xénophobie. C’est la première question qu’il faut garder à l’esprit, parce que le sentiment d’impunité dont jouissent les porteurs de l’idéologie nazie-fasciste leur permet d’afficher publiquement leur recours à un moyen énergique pour arrêter – et éliminer essentiellement – la gesticulation politique démocratique qui exprime une grande partie de la citoyenneté regroupés autour des options à gauche ou, dans le cas de Madrid, sur la candidature citoyenne qui gouverne la ville.

Le deuxième point à noter est que les gens qui étalent leur haine publique et leur l’aversion démocratique et vantant le génocide nazi comme un bon moyen de faire face à l’immigration – « la nourriture des poissons », « la chasse aux Guarros » – sont des employés publics d’un corps armés, qu’ils doivent donc garantir l’accomplissement des droits et libertés de la citoyenneté, tout le contraire de ce qu’ils affirment et pratiquent. Il est donc inconcevable que ces personnes puissent continuer à être des policiers municipaux. La sécurité et la liberté de tous ceux qui résident à Madrid exigent qu’ils soient suspendus de l’emploi et du salaire, soient sanctionnés et expulsés du corps.

Un autre aspect remarquable est le silence institutionnel devant cette affaire. Ni le ministère de l’Intérieur, si zélé dans le contrôle des communications sur les réseaux sociaux, ou le ministre de la justice – on pouvait s’y attendre préoccupé par le remplacement du procureur général après sa mort inattendue à Buenos Aires – ont jugé bon de publier une déclaration de condamnation. Et le Parti populaire de Madrid, qui ne peut soutenir aucune position devant le Conseil municipal qui ne soit pas négative,a comparé les expressions nazifascistes de haine qui se sont étalées dans le chat de la police municipale avec la manifestation politique que certains étudiants ont convoquée face à un acte religieux, laissant entendre que pour ce parti les uns et autres faits sont comparables en montrant publiquement dans quelle conception de la démocratie se reconnait ce parti qui est celui qui gouverne l’Espagne.

Mais le plus frappant est le silence des cent policiers du chat qui n’ont pas questionné – et bien sûr dénoncé – ces expressions. Selon les informations parues dans la presse, la plupart d’entre eux pensent que c’est une conversation « joyeuse et divertissante » de sorte que ce qui y est dit doit être interprété comme une blague ou un soulagement sans implicationpolitique ou professionnelle. Et beaucoup plus encore l’attitude des syndicats de la police municipale de Madrid, qui ont affirmé qu’ils ne partagent pas les expressions du chat, mais n’ont pas rejoint la plainte de CC.OO. et même n’ont pas exprimé leur désaveu inquiet..

C’est le point douloureux de la question. La conversation du chat a été dénoncée par un délégué de CC.OO. – qui, comme il a été dit, a été immédiatement menacé de mort et bénéficie de la protection de la police face à la probabilité de telles menaces – et a été pris en charge par la section syndicale de ce syndicat. Mais pour une grande partie des autres salariés – et l’avis des autres syndicats – la plainte n’aurait pas du intervenir, car elle crée une mauvaise image du corps de la police municipale de Madrid et ces cas auraient dû être résolus tranquillement par des procédures disciplinaires internes sans le rendre public. Dans ce cas, le corporatisme agit comme un puissant élément de désaveu de l’iintervention démocratique.

C’est ce qu’ont choisi le délégué et la section syndicale de CCOO, une intervention démocratique qui considère à juste titre qu’était incompatible avec l’exercice du rôle qu’ils doivent mener à bien comme employés du secteur public avec ce genre d’expression publique – dans un champ collectif d’une centaine de policiers – essentiellement non démocratiques, violents et politiquement incompatibles avec les idéologies du cadre constitutionnel espagnol. Cette médiation syndicale en faveur de la démocratie a signifié que le délégué dénoncé a dû faire face à des risque personnel, et en tant que syndicat, doit faire face à des entreprises de désaveu de quelques-uns des membres du corps et à l’incompréhension et le manque de solidarité des autres syndicats qui y interviennent. Quand tant d’opinions se déversent contre le syndicat sur la base de leur revendication « l’égoïsme », la performance de CC.OO. la police municipale à Madrid, exigeant le respect de la démocratie de ses composants comme condition d’exercice de la fonction publique devrait être considérée comme exemplaire et considérée à l’unanimité en comme celle de acte exemplaire et citoyen.

Il est très courant d’entendre dire que la seule manière pour les corps de police de remplir leur mission de défense de la liberté et de la sécurité des citoyens est de les priver de leurs droits syndicaux afin d’éviter leur «politisation». Le cas de la haine et le complot nazi de la police municipale de Madrid démontre exactement le contraire. Seul un syndicat de classe, qui intègre dans son idéologie une vision sociopolitique de l’action syndicale et qui est fier de sa considération démocratique, est capable de faire respecter la loi et de défendre les droits fondamentaux des citoyens qui sont à la base de la liberté et la sécurité que vous devez garantir en tant que fonctionnaires.