Filoche: faut pas pousser … critiquer le capitalisme n’est pas de l’antisémitisme!!!

Ils ont fait un nouveau procès en antisémitisme à Filoche lors d’une émission de télé piège. Maurice safran , l’autre invité avait dit dans challenge: Macron est encore victime de l’anticapitalisme et de l’antisémitime. L’animatrice a repris le propos en demandant à Filoche s’il n’avait pas honte… « Mais madame c’est le capitalisme qui nourrit l’antisémitisme. » lui a répondu le bouillant Filoche, ce qui n’a visiblement pas convaincu l’animatrice.

j’ai marqué mes réserves avec la manière dont Filoche a manqué de vigilance en reprenant un montage antisémite d’Alain Soral: pourquoi relaye-t-il de tels sites? Pourquoi des imbéciles ou des salopards ou les deux mon capitaine, reprennent-ils la même image en feignant de l’avoir vidée de ses références juives, mais de fait pour que le membre amputé devienne encore plus visible… Un dirigeant politique ne peut pas se permettre ce genre de relais ou de dire n’importe quoi … Filoche envoie trop de tweets, il est fatigué, alors qu’il se calme… Qu’il fasse attention à ce qu’il dit et il n’est pas le seul à qui l’on peut donner ce conseil, tous les jours il y a un dérapage qui démontre l’ampleur du malet il y a des récidivistes comme Clémentine Autain.. Mais cette fois, il ne s’agit même plus de cette irresponsabilité. le sujet n’est plus Filoche, il est dans un tour de passe passe qui veut nous interdire de critiquer le capitalisme, Macron et sa politique, en proclamant que tout cela ce sont les juifs… Cette affrimation est un pur chef d’oeuvre d’antisémitisme que ne renieraient pas Céline ou la France juive de Drumond.

Elle jette plus qu’un doute sur ce pourquoi Filoche a été sanctionné par le PS,est-ce pour un tweet antismite, retiré au bout de 40 minutes, ou parce qu’il est anticapitaliste ?

Je propose que l’on appelle à la barre Eric Vuillard, le nouveau prix Goncourt 2017, qui a décrit dans une scène très explicite et parfaitement vraie sur le plan historique comment le 20 février 1933, les plus grands capitalistes de la Rhur et du Reich sont venus à l’appel de Goering rencontrer Hitler et verser au bassinet du parti nazi. (Eric Vuillard l’ordre du jour, récit, Acte sud) et pendant qu’on y est on pourrait faire appel à l’éditeur du prix Goncourt qui est également notre ministre actuel de la Culture.

J’appelle également à la barre Brecht qui explique que celui qui prétend lutter contre le nazisme sans lutter contre le capitalisme n’arrivera à rien. Ou encore ce cher Klaus Mann qui a déclaré « ce n’est pas parce qu’ils sont antisémites que les nazis sont infâmes, c’est parce qu’ils sont infâmes qu’ils sont antisémites. » Et il est une manière d’utiliser les souffrances des juifs, celles de l’extermination mais aussi millénaires qui est vraiment infâme et que celui qui se livre à cette opération qu’il soit juif ou non se conduit comme un antisémite dans son enthousiasme à défendre… le capitalisme… C’est comme BHL toujours prêt à défendre les mouvements les plus antisémites, de la Libye à l’Ukraine,pourvu que cela serve la CIA.

voilà l’émission, je maintiens mon soutien cette fois à Filoche… Vous remarquerez à quel point ceux qui diffusent la video sont des gens aimables qui se réjouissent « de défoncer »alors que Maurice safran accuse Filoche d’un excès verbal dans sa haine anticapitaliste… Et bien non cette fois c’est vous qui donnez dans le négationnisme historique , dans l’amalgame honteux et l’antisémitisme ordinaire…