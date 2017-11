A pas de géant dans la réhabilitation d’Hitler et la condamnation du « stalinisme »…

Les déclarations d’un groupe d’écoliers russes devant le Bundestag, faisant des soldats allemands les victimes innocentes de la Seconde guerre mondiale ont provoqué une violente vague d’indignation en Russie. Justement au moment de l’anniversaire de la contre-attaque de l’armée soviétique à Stalingrad le 19 novembre 1942.A la surprise générale, un groupe d’élèves d’une quinzaine d’années a été invité à prendre la parole au Bundestag, en Allemagne. Qui a financé ce voyages, pour l’instant ce n’est pas clair dit-on en Russie.

Le sens de leur intervention est très simple … et la forme étrangement similaire. A l’école d’Urengoï, dans l’Oural, ils se sont intéressés aux soldats allemands lors de la Seconde guerre mondiale en Russie et en ont déduit que beaucoup d’entre eux se battaient « contre leur volonté » (une nouvelle catégorie des très populaires Malgré-nous), qu’ils se sont retrouvés encerclés par l’Armée soviétique autour de Stalingrad (qui n’est pas en Allemagne …), se sont fait tuer ou ont été fait prisonniers, détention dont beaucoup en sont morts. Ils sont les « victimes innocentes ». Et non pas un, mais tous ces écoliers de répéter en substance la même chose, en donnant à chaque fois un exemple différent de « victime innocente » allemande.

Remarquez, quand j’avais déposé ici même un sujet sur la manière dont Staline avait fait défiler généraux et prisonniers allemands , un belle âme s’était élevé contre ce fait et contre l’humiliation infligée à ces braves gens « qui n’étaient pas tous des nazis », j’en parle dans mon livre.

Au point où nous en sommes d’anachronisme historique pour attaquer Staline, les soviétiques, pour mieux blanchir les nazis en Europe, en France en particulier, cette étrange déclaration des jeunes russes ne devrait pas nous étonner… n’oublions jamais l’intervention de Clémentine Autain excusant les migrants ou prétendant les excuser, en disant que de toute façon les femmes de Cologne en avaient l’habitude vu que l’armée rouge les avait toutes violées…

