Sebastián Piñera en tête du  vote présidentiel au Chili, mais une situation ouverte

L’ancien président du Chili, Sebastián Piñera , est en tête du décompte des voix à l’élection présidentielle dimanche avec 36,67 pour cent des voix , après le dépouillement de 81,75 pour cent des bureaux de vote, selon le Service électoral (Servel) Après une carrière d’économiste marquée par un passage à Harvard, il bâtit sa réussite dans les années 1980, sous Pinochet, en introduisant les cartes bancaires au Chili. Il a lâché Pinochet en 1988 pour rejoindre la droite conservatrice. Il est une des personnalités les plus riches du pays, avec une fortune estimée en 2017 à 2,7 milliards de dollars. Il a été plusieurs mis en compte dans des affaires de corruption, de délits d’initiés. Sa fortune s’est étendue dans divers domaine y compris l’audiovisuel. Il est surnommé le Berlusconi Chilien.

Au deuxième rang et donc confronté à lui pour le deuxième tour Alejandro Guillier, avec 22,64 pour cent, c’est un sociologue , journaliste et politicien chilien c’est un candidat qui se situe dans la foulée de Michèle Bachelet , l’ancienne présidente très impopulaire, mais la nouveauté de la situation c’est le bon score de la candidate du Frente Amplio gauchiste, Beatriz Sánchez, au total 20,34 pour cent des voix. Celle-ci refuse tout compromis avec le précédent mais dans cette élection, vu son score elle peut jouer un rôle déterminant.

En fait le candidat arrivé en tête a déclaré être confiant puisqu’il a déjà été élu dans une configuration équivalente avec un parti de centre gauche déconsidéré et une gauche qui refuse de s’allier, mais le score de Beatriz Sanchez est réellement exceptionnel et peut changer la donne. Cette élection est important dans un contexte où les pressions des Etats-Unis ont abouti à ce que les commentateurs disent être la fin d’un cycle progressiste en Amérique latine. En fait le cas n’est pas aussi clair que ce que disent ces analystes et la résistance populaire est forte.

Les cinq candidats restants n’atteignent pas les dix pour cent des voix, bien que, jusqu’à présent, le bon vote de l’extrême-droiteJosé Antonio Kast qui obtient 7,86% des voix.

Caroline Goic 5,91% des voix et le gauchiste Marco Enríquez-Ominami 5,68%.

La première des bureaux de vote 42890 répartis dans 2.156 bureaux de vote au Chili ont commencé à fermer après 18H00 (heure locale) le jour où est élu le président, est aussi celui de l’élection des 155 députés, 23 des 50 sénateurs et 278 conseillers régional

Selon des sources officielles, pour des raisons de décalage horaire, les 162 autres répartis sur 62 pays sur tous les continents ont commencé à le faire, puisque ce sont les premières élections générales dans lesquelles les Chiliens inscrits au recensement des résidents peuvent voter. l’étranger.