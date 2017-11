Pour l’OTAN: Avec la résurgence de la Chine et de la Russie, le risque d’un conflit majeur atteint des sommets

Jeudi dernier, un représentant de l’OTAN a déclaré que le « risque d’augmentation du conflit interétatique a augmenté » ces dernières années, rapporte The Hill .

« La Chine profite de son rôle économique pour augmenter les dépenses de défense comme base de sa stratégie vers la puissance mondiale croissante », a déclaré le général Denis Mercier, commandant en chef de Allied Transformation, intervenant dans un centre d’étude du Conseil Atlantique.

« L’Inde suit le même chemin et pourrait atteindre un statut comparable à moyen terme », a ajouté M. Mercier, ajoutant que « la Russie réémerge avec la volonté de redevenir une puissance majeure, remettant en cause l’ordre établi depuis la fin de l’ancienne Union. Soviétique. »

Le général a résumé les résultats du dernier rapport « Strategic Foresight Analysis » ( Strategic Foresight Analysis ) en le comparant avec le premier rapport de cette série, publié en 2013.

Mercier a souligné certaines des principales tendances, notamment le transfert de la puissance militaire et économique dans le monde, de l’Amérique du Nord et de l’Europe occidentale à des pays comme la Russie et la Chine.

Les chars traversent la place Rouge lors du grand défilé de la victoire sur le 72e anniversaire de la défaite du nazisme, le 9 mai 2017. / Maxim Shemetov / Reuters

L’analyse stratégique prospective de cette année met en lumière les «actions d’une Russie renaissante en Europe de l’Est et d’une Chine plus ferme dans la mer de Chine méridionale, qui utilisent à la fois des instruments de puissance et de puissance douce». «soft power») pour atteindre ses objectifs politiques ».

Le rapport souligne que la Chine et la Russie ont certains des budgets militaires les plus importants au monde en termes absolus. En outre, il prédit que «les économies des pays d’Asie et du Pacifique atteindraient jusqu’à 60% de l’augmentation de l’acquisition de ressources pour la défense, la recherche et le développement mondial et 30% de toutes les acquisitions militaires d’ici 2020» .

En outre, le rapport souligne que «les ambitions stratégiques à long terme de la Russie et sa politique de retour au pouvoir» poussent l’OTAN à adapter ses capacités et sa préparation.

La Russie a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude sur l’activité de l’OTAN, qui augmente sa présence militaire près de ses frontières, brandissant le prétendu besoin de « contenir l’agression russe », ce que Moscou nie catégoriquement. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a assuré que, la Russie ne représente une menace pour personne même si elle ne va pas négliger les actions potentiellement dangereuses pour ses intérêts.