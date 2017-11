Mexique, « très loin de Dieu et très proche des Etats-Unis »: Chomsky

Puebla, Pue . Lorsque Noam Chomsky a été interrogé cet après-midi sur ce qui lui venait à l’esprit lorsqu’il entendait le nom du Mexique, le célèbre penseur a répondu: « très loin de Dieu et très près des Etats-Unis », provoquant applaudissements et acclamations de ceux qui écoutaient sa dissertation, l’itervention principale de la Cité des Idées.

Chomsky a également critiqué l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), avertissant que les agriculteurs mexicains ne seront jamais en mesure de rivaliser avec l’industrie agroalimentaire américaine, car celle-ci reçoit d’énormes subventions de son gouvernement.

A propos de Donald Trump, le politologue, a déclaré qu’il est un homme qui est très intelligent pour tricher et qu’il n’accorde pas beaucoup de crédit à ses déclarations et insultes, qui ont pour objectif de le placer comme un centre d’attention et de le renforcer face à sa base électorale, C’est l’équivalent d’un tiers des électeurs américains, ils sont extrêmement conservateurs et ils le voient «comme leur dieu».

Chomsky a été interviewé dans The City of Ideas par le physicien Lawrence Krauss et Andrew Roemer, le conservateur de l’événement. Les problèmes étaient les risques dérivés du réchauffement climatique, la crise migratoire, l’illusion du marché libre, le gouvernement Trump et l’évolution humaine.

Dans le cas du marché libre, il a affirmé qu’en réalité, il est inexistant et, de toute façon, on peut parler de «semi-marché», parce que les entreprises ne se font pas concurrence mais sont alimentées par des subventions.

Des accords tels que l’ALENA, a déclaré M. Chomsky, ne profitent pas vraiment aux habitants des pays qui y participent, mais plutôt aux entreprises, car ce sont des lobbyistes et des investisseurs qui conçoivent les clauses et ne surveillent que les intérêts de leurs capitaux. de leurs sociétés en tant qu ‘ »externalités ».

Sur le réchauffement climatique, il a averti que c’est la responsabilité des grandes transnationales et que l’augmentation des températures entraînera des dangers jusqu’ici inconnus de l’humanité. Il a donné comme exemple la fonte du pergélisol, qui pourrait libérer des bactéries préhistoriques que vous ne savez pas comment traiter.

Dans cette logique, il a mentionné que les situations d’urgence qui se produisent déjà dans des endroits comme le Bangladesh ou le Congo sont le résultat de l’exploitation irrationnelle des ressources naturelles par les sociétés transnationales.

Il a ajouté que les vagues migratoires s’expliquent deux derniers siècles, par exemple au Congo, qui a d’abord été dévastés par les Belges et puis quand un gouvernement démocratique a été créé, les États-Unis et en Europe ont soutenu son éviction par des les gouvernements qui leur ont permis de piller la nation.

Aujourd’hui, il y a une exploitation minière non contrôlée au Congo pour fabriquer des pièces pour l’iPhone, et la destruction est telle que les gens doivent migrer. Ces crises humanitaires, loin d’être servi par l’Occident sont repoussés: les Européens préfèrent que les gens qui voyagent de l’Afrique vers le continent, périssent dans la mer Méditerranée et la même chose se produit dans le cas des États-Unis, au Mexique et en Amérique centrale, a dit Chomsky.