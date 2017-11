Espagnols, le franquisme n’est pas (encore) mort

Qu’est-il advenu du franquisme au cours des 40 années qui ont suivi la mort du dictateur, le 20 novembre 1975, a-t-i agonisé ou a-t-il persisté? La question est plus simple que la réponse, encore moins si l’on s’enfonce dans les paradoxes de réalité qui veut que celui qui occupait des postes dans le ministère des finances sous la dictature préside aujourd’hui le Comité mixte sénatorial de la sécurité nationale.

C’est ce qui fait de l’ancien ministre des Affaires étrangères, José Manuel García-Margallo , l’un des trois députés de 1977, encore dans la fonction publique après Soledad Becerril le défenseur du peuple, un symbole (quelque chose « représentatif d’une entité, d’une idée d’une certaine condition « ), ou peut-être un symptôme ( » signal ou indication que quelque chose se passe ou va se passer « ), de cette période historique connue comme la Transition, dont la naissance n’a jamais été localisée, bien que soient patents les liens avec l’administration de Franco de la majeure partie de ses protagonistes , et dont la fin, quatre décennies plus tard, n’est toujours pas envisagée.

Cependant, commencent à s’accumuler les indicateurs d’une éventuelle fin proche. Entre autres, le fait que neuf groupes parlementaires se réunissent pour légiférer sur la fin de l’impunité des crimes de Franco en modifiant la loi d’aministie ou que le Congrès ouvre la porte à l’annulation des procès politiques sous la dictature. Ou, également, que les trois institutions comme le Congrès, le Parlement de Galice et de la municipalité de Saint Jacques, dans ce cas par voie judiciaire réclament à la famille du dictateur qu’elle rende deux statues de la cathédrale de Saint jacques volées dans les années soixante juste après leur acquisition par le consistoire.

« Beaucoup de grandes entreprises sont issues du franquisme «

« Pour pouvoir tourner la page nous devons d’abord y écrire et la lire » dit le politologue et professeur à l’Université de Saragosse Cistina Monge , qui montre comment le changement de régime n’a pas eu d’ incidence sur les structures économiques ou sur leurs centres de pouvoir, ni sur les secteurs clés de l’Administration.

« La corrélation des forces et le moment historique ne permettait pas d’aller plus loin, et de nombreuses questions telles que la structure territoriale du pays, le traitement des victimes de la guerre ou de la conception d’un État-providence aux normes européennes, n’ont pas été résolues » écrit-il

Il est intervenu quelque chose de similaire avec les structures économiques. « De nombreuses grandes entreprises dans l’Ibex 35 viennent du franquisme, et dans certains cas , du temps de Primo de Rivera , » explique le sociologue Rubén Juste , qui rappelle la façon dont « la majorité des bases des principales sociétés ont été fondées au début des années 40 , avec l’expansion des travaux publics après la guerre. » En fait, de ceux qui ont intégré l’indice boursier sélectif seul ACS est né après la dictature, bien que son origine soit OCISA (1942), alors que Acciona est le résultat de la fusion de Entrecanales (1928), Cubiertas(1918) et MZOV ( 1862).

Cependant, dans les deux cas, les processus sociaux et économiques connaissent une certaine évolution dans les structures enracinées dans le franquisme que la Transition a perpétuée et qui selon les experts démarrent , respectivement, entre 2007 et 2011 et en 2010.

Les nouvelles élites

« Nous devons parvenir à un consensus sur le fait que cette première transition est close à un moment précis, qui pourrait être en 1982, avec la victoire électorale du PSOE », explique Monge. Mais cette transition a laissé les choses non résolues auxquelles d’autres ont été ajoutées, dans une situation qui est devenue claire à partir de 2007 et avec les 15-M, qui ont commencé la deuxième transition en 2011 « .

Maintenant, ajoute-t-il, « nous prenons un pouls avec cet établissement , tandis que, avec une gauche en retrait, la droite croit qu’elle a beaucoup donné et veut en récupérer une partie , comme le montre la tendance recentralisatrice du modèle teritorial. »

Dans le domaine économique, explique Juste, » les grandes familles du franquisme continuent de diriger les entreprises jusqu’à ce qu’en 2010 ses membres commencent à être remplacés par des investisseurs et des gestionnaires ». Le changement de tendance est dû à l’émergence des fonds d’investissement internationaux avec la crise des caisses d’épargne qui, lorsque la la fusion et les processus bancaires se déclenchent à la suite de leur crise généralisée, cessent de financer les anciennes entreprises de construction issue du franquisme après avoir soutenu leur expansion internationale en tant que gestionnaires de services publics.

.A ce stade, où les nouveaux bailleurs de fonds commencent à imposer des conditions et des contrôles inconnus au moment des caisses, succède un avenir incertain dans lequel le déclin de certaines de ces entreprises, avec la sortie de l’Ibex 35 de OHL et Abengoa (dont le second créancier est l’Etat pour les prêts Caja Madrid) comme des épisodes exceptionnels, coexiste avec la force dans le monde des fonds d’investissement d’une nouvelle élite, dans lesquelle on trouve des noms de famille près de pouvoir depuis des décennies comme Aznar ( Haya Real Estate est l’ une des principales sociétés immobilières du pays), Aguirre ( de Aguirre Newman) ou même Primo de Rivera, avec des intérêts dans des sociétés financières et dans les médias.

Absence d’une histoire commune

Pourtant, malgré la persistance de connexion normalisées et légales avec le franquisme comme le maintien en charge de neuf maires qui ont reçu l’onction avant la mort du dictateur , la validité des dizaines de lois promulguées pendant la dictature ou la transmission une couronne attribuée par Franco et assumée par la Constitution, se multiplient les initiatives de déconnexion et de révision par rapport à cette époque, avec de part ou d’autre la vindicte de ceux qui ont souffer et l’ont payé de leur vie et de leur liberté multiplient les initiatives.

Parmi celles-ci figurent les initiatives pour exhumer le cadavre du dictateur de la de la Vallée des Morts, pour récupérer les corps des victimes de la guerre et de la dictature et réhabiliter ceux qui ont subi des représailles, ou des initiatives qui remettent en cause des questions telles que les relations entre l’Etat et l’Eglise catholique .

Bien il y a des franges plus ouvertes pour surmonter la vague du franquisme : l’utilisation partisane des symboles comme le drapeau de l’ Etat, les complexes sur le nom même de l’Etat et l’ absence, encore, d’un historique de l’ acceptation généralisée de ce qui est arrivé dans les quarante ans de dictature et dans les quatre décennies qui ont suivi.