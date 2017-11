Source: Xinhua | 2017-11-18 00:43:52 | Éditeur: Mu Xuequan

La Chine où on assiste également à un renouveau de l’étude du marxisme, est allée observer les préparatifs de la célébration du bicentenaire de sa naissance alors que cette année était celle des 150 ans du capital (note de Danielle Bleitrach)

par Ren Ke, Tian Ying, Zhang Yuan

BERLIN, 17 novembre (Xinhua) – Dans la patrie de Karl Marx, la question se pose: son Das Kapital est-il encore d’actualité? Plus des deux tiers des répondants ont voté pour « Oui, c’est plus d’actualité que jamais ».

La question a été soulevée lors d’une exposition à Hambourg en mémoire de sa première publication dans la ville portuaire en 1867. Malgré de grandes vicissitudes au cours des derniers siècles et demi, seulement 6% des visiteurs pensent qu’il est dépassé.

Comme cette année marque le 150e anniversaire de Das Kapital et 2018 marquera le 200e anniversaire de la naissance de Marx, le grand mentor du prolétariat semble être «revenu», en provoquant plus d’attention du public et une image publique plus positive.

Outre une exposition Das Kapital au Work Museum de Hambourg, d’autres expositions sur Marx ont été lancées. Une grande exposition intitulée « Karl Marx 1818-1883: Vie, œuvres et temps » est en cours de préparation, qui ouvrira ses portes l’année prochaine.

Dans la ville natale de Marx Trèves, un porte-parole de la ville a déclaré à Xinhua que la ville se prépare à une série de grands événements pour commémorer la figure la plus célèbre de l’histoire. Une statue de Marx de 5,5 m sera érigée à la fin de cette année et devrait être dévoilée au public à Trèves le 5 mai 2018, pour le 200e anniversaire de Marx.

Parmi les visiteurs de l’exposition, il y avait des étudiantes, Natasha et ses camarades de classe de Madrid. « Pourquoi venons-nous? Parce que nous l’aimons, Marx et ses œuvres ont changé le monde! » a déclaré Natasha , ajoutant que bien que le monde ne ressemble pas à ce qu’il était il y a 150 ans, le capitalisme fonctionne toujours comme Marx l’avait envisagé.

« L’exposition a pour but de poser une question aux visiteurs: à 150 ans de sa publication, Das Kapital est-il toujours important ou pertinent? » On peut dire que bien que le monde ait beaucoup changé, les analyses de Das Kapital sont toujours d’actualité » , a déclaré Joachim Baur, conservateur de l’exposition à Xinhua.

Baur a déclaré que Marx était l’un des premiers économistes à avoir analysé la mondialisation et a découvert que dans le capitalisme, la valeur d’échanges de marchandises, plutôt que leur valeur d’usage, est trop déterminante, ce qui est encore un problème en ce moment.

Juergen Herres est chercheur à l’Académie des Sciences et des Sciences Humaines de Berlin-Brandebourg et rédacteur en chef de la MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe), la plus grande collection d’œuvres de Marx et Engels en allemand ou dans n’importe quelle langue. Au cours des 20 dernières années, Herres a travaillé sur la compilation de nombreux manuscrits et lettres inédits des deux auteurs et les a publiés dans la collection.

Herres a déclaré à Xinhua qu’au cours des dernières années, il a constaté que les lecteurs des œuvres originales de Marx sont en train de croître . Les gens discutent ouvertement de Marx et de son Das Kapital, et les journalistes en écrivent plus sur lui dans les journaux. Les conférences académiques sur Marx et ses théories ont également explosé. Trois biographies de Marx ont été publiées cette année, et il pense que d’autres viendront l’année prochaine.

Presque tous les médias allemands ont rapporté le 150ème anniversaire de la publication de Das Kapital début septembre et l’exposition à Hambourg. Deutsche Welle a écrit dans une histoire que de haut niveau de monopolisation de l’économie allemande » à l’ heure actuelle a été précisément prédite par Karl Marx.

Actuellement, la Fondation Rosa Luxemburg organise régulièrement des groupes de lecture Marx « Das Kapital lesen ». IMarx Autumn School et a fait la plate-forme Internet Marx200.org pour son 200e anniversaire.

Marx est également apparu davantage dans les documentaires et les films allemands.Conjointement produit par l’Allemagne, la France et la Belgique, le « Jeune Karl Marx » a fait ses débuts au Festival de Berlin en février dernier et il s’est établi sur la liste des dix premiers du box-office en Allemagne.

Son image a été imprimée sur une carte de crédit émise par une banque locale de Chemnitz, et une statuette en forme de buste portant le titre « Das Kapital » est en vente dans la plus grande librairie de Berlin, Dussmann.

« C’est comme une renaissance », a déclaré Baur, qui a estimé que les crises multiples des dernières années, à savoir la crise financière, la mondialisation, la crise de l’euro et d’autres ont poussé les gens à chercher des moyens de comprendre les problèmes actuels.

Herres a déclaré que l’image de Marx parmi le public allemand est contradictoire et divisée.Cependant, après presque 30 ans de réunification, les Allemands ont commencé à considérer Marxavec une attitude plus objective.

« Beaucoup de gens se sont pris d’intérêt pour Karl Marx, avec Marx, que peuvent-ils apprendre de ses théories, ils ne s’intéressent pas au marxisme, mais à Marx en tant que philosophe, économiste et sociologue », a déclaré Herres.

Il peut s’agir d’un « retour » de Marx dans sa patrie, cependant, il n’a peut-être jamais quitté .

Herres a déclaré que Marx et ses œuvres ont profondément influencé et aidé à façonner le système social et économique allemand actuel.

Comparé aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, l’Allemagne se concentre davantage sur l’équité sociale et la justice, un système formé conjointement par la lutte des classes et un éventail de pensées politiques allemandes depuis le 18ème siècle, y compris celui de Marx.

C’est aussi un pays avec des syndicats forts et une idéologie traditionnelle de la social-démocratie, et avec un parti social-démocrate (SPD) que son prédécesseur a été fortement influencé par Marx lui-même.

« Les théories de Marx, en particulier Das Kapital, ont également eu un impact sur l’économie et les sciences sociales », a déclaré Herres.