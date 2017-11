The newyorker :La catastrophe de l’intervention de l’Arabie saoudite au Yémen

Dans l’hôpital principal de la ville portuaire yéménite de Hudaydah en août, la salle de malnutrition a débordé de patients. Dans le couloir, un homme était assis par terre, avec deux enfants à ses côtés dont les côtes dépassaient sous leur peau pâle. Dans la salle de fortune, chaque lit contenait deux enfants squelettiques. Saleha, une mère d’une trentaine d’années, assise sur le coin d’un lit avec sa fille de neuf ans, Fateena, sur ses genoux. L’enfant semblait mince et faible, et haletait en manquant d’air. Selon les médecins, elle avait urgemment besoin de tests, mais les laboratoires de l’hôpital étaient débordés. Saleha m’a dit que l’hôpital local de son village était fermé. Il a fallu à la famille trois jours d’auto-stop avec des étrangers pour atteindre la ville, sur la côte ouest du Yémen, et son hôpital. « La guerre l’a vraiment ébranlée », m’a dit Saleha en désignant sa fille. « Maintenant, elle reste là jusqu’à ce que son corps succombe. » Le personnel de l’hôpital gouvernemental a déclaré qu’ils n’avaient pas été payés depuis des mois. « Nous avons faim, mais nous pouvons aussi bien travailler que mourir de faim à la maison », m’a dit un médecin. « Nous ne pouvons pas aller en guerre sur le front, mais c’est notre façon de lutter contre l’agression, en sauvant les gens. »

Jeudi, les chefs des trois agences de secours des Nations Unies ont appelé une coalition militaire de neuf pays dirigée par l’Arabie saoudite pour mettre fin au blocus renforcé imposé au Yémen après que les rebelles houthis aient lancé un missile balistique sur Riyad, la capitale saoudienne, le week-end dernier. « La fermeture d’une grande partie des ports aériens, maritimes et terrestres du pays aggrave une situation déjà catastrophique », a déclaré un communiqué conjointdu Fonds des Nations Unies pour l’enfance, du Programme alimentaire mondial et de l’Organisation mondiale de la santé. «L’espace et l’accès dont nous avons besoin pour acheminer l’aide humanitaire sont bloqués, menaçant la vie de millions d’enfants et de familles vulnérables».

Les responsables de l’ONU ont déclaré que plus de vingt millions de personnes, dont plus de onze millions d’enfants, ont besoin d’une aide humanitaire urgente; au moins 14,8 millions de personnes n’ont pas les soins médicaux de base et une épidémie de choléra a infecté plus de neuf cent mille personnes. Les Yéménites sont pris dans un conflit de près de trois ans qui a commencé comme une lutte pour le pouvoir intérieur et s’est transformé en une guerre par procuration brutale entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, tuant plus de dix mille personnes et fermant plus de la moitié des installations médicales du pays. Les forces armées saoudiennes, soutenues par plus de quarante milliards de dollars d’armes américaines autorisées par les Administrations Trump et Obama, ont tué des milliers de civilsdans les frappes aériennes. Ils ont également bloqué le pays à des degrés divers pendant deux ans et empêché par intermittence les journalistes et les chercheurs des droits de l’homme d’entrer dans le pays.

Lundi, la Chambre des représentants a adopté une résolution non contraignante stipulant que l’envoi d’une aide militaire américaine à l’Arabie saoudite pour sa campagne au Yémen n’est pas autorisé par une loi adoptée par le Congrès pour lutter contre le terrorisme. Alors que certains membres du Congrès ont critiqué le coût humanitaire de l’intervention saoudienne, la mesure n’a aucun pouvoir légal et est avant tout un effort symbolique du Congrès pour réaffirmer son pouvoir de déclarer la guerre. L’administration Trump a proclamé avec enthousiasme l’Arabie saoudite comme allié et a claironné que les ventes d’armes américaines était un moyen de créer des emplois américains.

En reportage au Yémen avec une équipe de tournage locale de la BBC cet été, je suis entré dans le pays en faisant quinze heures de route à travers des zones reculées pour éviter la coalition et les forces Houthi. C’était mon sixième voyage dans le pays en trois ans, et j’ai découvert une détérioration rapide de la situation humanitaire. Les pénuries alimentaires qui sévissent dans les villages reculés se sont étendues aux grandes villes du pays, soit vingt-huit millions de personnes. Avec l’épidémie de choléra, le nombre de cas de méningite a augmenté.

Depuis que le gouvernement yéménite a perdu le contrôle de Sanaa, la capitale, il y a plus d’un an, des milliers d’enseignants, de médecins et de fonctionnaires n’ont pas été payés par le gouvernement et luttent pour trouver de la nourriture et d’autres produits de première nécessité. Pendant ce temps, les rebelles houthis ont pillé les ressources de l’Etat dans les zones sous leur contrôle et ont utilisé le système fiscal pour financer les opérations militaires au lieu des services publics.

Le conflit a éclaté lorsque les rebelles Houthi, alliés aux loyalistes de l’ancien président Ali Abdullah Saleh, ont réussi à évincer le gouvernement de son successeur, Abdo Rabo Mansour Hadi. L’Arabie saoudite, craignant que l’Iran ne soutienne les rebelles houthis, a formé une coalition de neuf pays – soutenue par les États-Unis et la Grande-Bretagne – qui a mené une intervention militaire et une campagne de bombardement pour rétablir Hadi au pouvoir. Les administrations Obama et Trump ont soutenu la campagne en autorisant la vente de plus de quarante milliards de dollars d’armes à l’Arabie Saoudite et en fournissant des renseignements et une assistance logistique, notamment des pétroliers américains ravitaillant les F-16 saoudiens avant qu’ils ne bombardent le Yémen.

Dans les derniers jours de la présidence d’Obama – alors que des groupes de défense des droits de l’homme et certains législateurs américains critiquaient le nombre de victimes civiles des bombardements saoudiens – Obama a réduit le soutien américain à la campagne aérienne saoudienne. Il a mis un terme à une vente de munitions à guidage de précision de trois cent millions de dollars, a réduit le partage de renseignements et a demandé des mises à jour de la formation pour améliorer le ciblage de l’armée de l’air saoudienne. Obama, cependant, a continué d’autres ventes d’armes aux Saoudiens qui étaient déjà engagées, et a continué à fournir un soutien logistique à la coalition. Après l’entrée en fonction du président Trump, il a supprimé les limites d’Obama et a repris les ventes d’armes américaines. En réponse à la pression internationale, l’alliance dirigée par les Saoudiens a levé le blocus des zones contrôlées par les forces gouvernementales dimanche. Mais il a continué son blocus de l’aide humanitaire aux régions contrôlées par les rebelles, y compris Hudaydah, qui compte quatre cent mille habitants et est actuellement sous le contrôle des rebelles houthis.

Pendant mon voyage avec l’équipe de la BBC réalisant un film , nous avons visité un camp à la périphérie de Hudaydah qui abritait quelques-uns des près de trois millions de déplacés internes vivant au Yémen. Les parents du camp ont lavé leurs enfants à l’air libre avec l’eau d’un seau, puis, habillésavec leurs vêtements, se sont lavés. Pendant que nous filmions, une vieille femme s’est approchée de moi et nous a invités chez elle, non loin du camp, qui était une petite maison en briques. À l’intérieur, un petit enfant, pâle et mince, était étendu sur un matelas par terre. « C’est ma petite-fille », nous a dit la femme. «Elle a presque deux ans.» Elle a dit que sa famille recevait moins d’aide parce qu’ils vivaient à l’extérieur du camp. « Ils aident les gens dans les camps, mais nous aussi avons tout perdu. Nous n’avons pas de nourriture pour nourrir nos enfants, pas d’argent, rien. Cette guerre a tout emporté. Dis leur.

Le lendemain, je suis retourné à l’hôpital de Hudaydah pour vérifier Saleha et Fateena. Des tests ont montré que l’enfant avait une méningite, une infection du cerveau et de la moelle épinière qui peut entraîner une perte auditive, des convulsions, des lésions cérébrales et même la mort. Un médecin m’a dit que la maladie est de plus en plus fréquente dans la région. Mais Saleha a dit qu’elle avait à peine de l’argent pour la nourriture, encore moins pour un traitement médical. Elle avait décidé de ramener Fateena dans son village sans traitement.