A propos de l’éviction de Filoche

Bon soyons clair, je suis convaincue qu’une certaine manière de se débarrasser des emmerdeurs en utilisant le prétexte d’un dérapage sur le terrorisme ou de l’utilisation d’une image antisémite n’aide en rien la lutte contre le fanatisme, le racisme ou l’antisémitisme au contraire… Qu’il s’agisse d’un député communiste virant une gamine en plein délire adolescent d’un féminisme « indigène » ou un PS faisant payer à Filoche son combat contre le code du travail, le prétexte est évident. Nous sommes à des années lumières d’un combat contre ce que l’on prétend sanctionner et l’individu que l’on sanctionne n’est pas ce dont il est accusé.

Cela étant hautement affirmé à titre des principes, je dois dire que je commence à en avoir soupé de l’irresponsabilité quasi totale de mes camarades et assimilés en matière de relais de la pensée et des textes de la fachosphère. Déjà quand on tient un blog comme histoire et société, il est difficile de contrôler l’utilisation de vos textes et traductions par ces salopards. Ainsi je me retrouve fréquemment obligée d’intervenir auprès d’alterinfo ou réseau international, entre autres pour exiger qu’ils suppriment nos traductions, vu leur positionnement facho et fantaisiste quant à l’information…. Mais le pire est quand je vois des camarades au-dessus de tout soupçon relayer sans vergogne leur pillage et les textes commis par ces sites. Ils n’ont aucune vigilance, ils ne prennent plus la peine de vérifier leur source et à partir du moment où ça touche leur centre d’intérêts ils relaient sans état d’âme les pires fake dont l’antisémitisme ou la propagande pour Daech est le pain quotidien. Ils sont convaincus ce faisant de participer à une lutte anti-impérialiste.

Cela m’irrite d’autant plus qu’il s’agit des miens, ceux dont je partage les combats et que je vois parfois perdre pied dans la confusion générale. Je ne m’intéresserais pas au cas Filoche si nous ne nous étions pas trouvé systématiquement du même côté de la barricade dans les batailles des salariés en France, ce qui est tout de même essentiel pour apprécier le fond de l’affaire et la crise de vertu hypocrite du PS. Comme la jeune femme ayant déparlé à propos d’un crime terroriste est une communiste à l’âge où d’autres ne sont qu’égoïsme, ce qui mérite beaucoup d’attention et de respect.

Il n’empêche., il y a plus que du relâchement dans l’air, une perversion de l’orientation. Combien de fois ais-je dû rectifier des envois de camarades ou assimilés concernant Jacques Attali dans lesquels il était affirmé qu’il avait proposé l’euthanasie des vieillards ou encore les textes attribuant à une loi Rothschild (qui aurait dû s’appeler en fait Pompidou et qui n’a pas l’impact qu’on lui prête), tous nos malheurs monétaires. Il y a une paresse imbécile dans l’argumentation qui favorise le grand n’importe quoi et qui ne mène nul part surtout pas au combat que l’on devrait mener contre les idées du capital et ses pratiques. Réduire au juif le capital disait déjà Politzer c’est foutre une paix royale au capital dans son ensemble, les nazis en ont fait la preuve et voici que les mêmes recettes doublées d’une pseudo défense des palestiniens sont abondamment utilisées. Et cette affiche est un modèle dans le genre. Nous n’avons rien à gagner à nous situer politiquement dans le sillage de la « rumeur », parce que celle-ci ne bénéficie in fine qu’à l’extrême-droite qui en est souvent à l’origine.

Les défilés en Pologne et dans l’ex Europe socialiste prouvent assez à quel point cet antisémitisme est conciliable avec la haine des réfugiés musulmans ou autres.

C’est tout un contexte. Le stupide débat entre Charlie, Edwy Plenel, le tout à propos de Tariq ramadam illustre à mes yeux cet art de nous obliger de nous positionner dans des camps opposés pour des gens dont aucun ne mérite en l’occurrence notre soutien… Plenel véhicule gratuitement ou avec aide financière l’idéologie de Soros, et il crée l’amalgame en mêlant la campagne odieuse de Manuel Valls (1) à une caricature de Tariq Ramamdam par charlie Hebdo. Certes ces derniers sont franchouillards mais dans ce cas ils n’attaquent pas l’Islam, mais un personnage hypocrite, financé par le Qatar et contre lequel s’accumulent les témoignages de viol. De surcroît, il y a le précédent de l’assassinat… Ce qui revient à brouiller les cartes et à légitimer de fait des gens comme Plenel, Valls, Ramadam qui ne valent pas tripette dans la cause qu’ils prétendent représenter, des gens qui si on regarde bien sont tous aux mieux à la droite du PS et fort éloignés de l’engagement communiste, qu’ils l’aient ou non été.

Il a été réussi dans cette affaire à créer les plus grandes des confusions, chacun se proclamant abusivement défenseur des droits et de la liberté. Périodiquement je vois des gens que je considère comme de bons camarades s’engouffrer avec passion dans ce genre de leurre et être prêt au nom du côté qu’ils ont privilégié à dire n’importe quoi et à diffuser n’importe quoi. Ce qui est encore un niveau inférieur de la mobilisation des passions politiques par une fausse actualité.

Tout cela n’est pas innocent, c’est une espèce de mithridatisation au fascisme ordinaire, de l’art de passer de la lutte des classes à la lutte des races et tout le monde, enfin à un certain niveau de responsabilité devrait être conscient de ce danger.

Filoche reconnaît que c’est une connerie, ce qui n’est pas le cas de la gamine avec qui j’ai eu une prise de bec où elle a tenté de me convaincre que son texte était juste d’une manière pédante en citant Lacan. J’ai du me souvenir des imbécillités dont j’étais capable à son âge et de l’obstination que je mettais à les défendre pour ne pas perdre totalement patience. Dans ce cas au moins j’avais des responsables politiques qui me recadraient. Visiblement la catégorie responsables politiques ayant la tête près du bonnet manque cruellement face aux excès des réseaux sociaux. En tous les cas Filoche n’en fait pas partie.

La responsabilité d’un homme politique, d’un média c’est aussi de se souvenir de ses erreurs pour ne pas remettre ça à chaque occasion. Un exemple étranger à l’affaire l’illustrera: c’est bien que l’Humanité dénonce l’enfer de l’esclavage en Libye, mais peut-être devrait-elle avoir à coeur de rappeler que non seulement c’est Sarkozy, notre président qui a déclenché l’intervention en tronquant le mandat de l’ONU. Ca ce n’est pas difficile, mais il s’agit de se souvenir que l’intervention a été appuyée à l’unanimité des forces politiques, parce qu’une fois de plus tout le monde avait cédé à une campagne des droits de l’homme sur le méchant dictateur khaddafi, l’Humanité en tête, et le responsable des questions internationales de l’époque proposant que l’on distribue des fusils à ces charmants rebelles et l’Humanité expédiant des JC reporters pour soutenir la cause de Benghazi. Quand on en est sur des questions de géopolitique à adopter la position de BHL sous prétexte une fois de plus de dénoncer « les dictatures » attaquées par la CIA, il ne reste plus qu’à donner dans les excès pseudo anti-impérialistes quitte à la fin à se retrouver embringué aux côtés de Soral et Dieudonné posant devant tripoli détruite. Dans tous les cas alors la fachosphère se nourrit de ce manque de réflexion et peut recruter large…

La responsabilité des hommes politiques, celle des gens de gauche et surtout des communistes c’est de ne jamais oublier la dimension de classe, la défense de la paix dans la justice et savoir y compris aller à contre-courant sur le fond et pas sur l’émotion du moment… et de ne pas traiter d’amateurs de dictateur ceux qui tentent de ramener les faits à la réalité. de ce point de vue quel quels soient ses mérites en matière de droit du travail, je ne suis pas sûre de me réjouir totalement si Filoche finit par se retrouver au PCF, parce que malheureusement nous avons déjà beaucoup de gens qui n’analysent pas suffisamment au-delà de leurs sympathies ou antipathies immédiates.

C’est pourquoi il me semble que sans faire un crime d’Etat de certains dérapages dont on sait le caractère accidentel, on pourrait avoir à coeur d’un peu plus surveiller ses sources et regarder ce qu’on diffuse. La conclusion qui s’impose c’est que nous avons un besoin urgent d’un vrai parti communiste Français et de sa presse pour arrêter les amalgames, la soumission à toutes les cmpagnes et pour ne plus laisser le terrain de l’anti-impérialisme aux fascistes, en recréant les conditions d’une bataille concrète contre le capital dans laquelle puissent se rassembler arabes, chrétiens, athées, juifs.

Danielle Bleitrach

(1) cela dit il n’a pas tort en voyant dans Pascal Boniface un antisémite de première, ce personnage n’a-t-il pas attribué au CRIF l’existence et les tortures du gang des barbares, appuyé d’ailleurs par une pétition de soutien de Jean Claude Lefort, qui montre ce faisant les limites de son combat. Mais là encore Valls ratisse large à partir de ce fait et en profite à la fois pour se refaire une virginité politique et pour défend,la politique du gouvernement israélien , au nom d’une hypothétique survie des juifs liée à cette politique. C’est la même dérive que celle de son soutien au gouvernement espagnol quand il met en prison des Catalans, il n’a plus rien d’un homme de gauche, cela on le sait mais il prétend le faire au nom de principes de gauche, une manipulation de l’histoire et de la souffrance. trop souvent à l’oeuvre désormais

