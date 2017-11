Lula a la préférence des Brésiliens avec un soutien de 42% de l’électorat

Selon les médias locaux, l’ancien président du Brésil est en tête des lntention de vote avec plus de dix points de différence sur le reste des candidats pour les élections présidentielles de 2018.

Selon un sondage publié ce mercredi au Brésil, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est en tête des intentions de vote parmi les électeurs locaux avec un soutien de 42%. Selon ces résultats, le leader l’emporterait dans tous les scénarios simulés pour un second tour des élections, ont déclaré les médias locaux.

Les résultats de l’enquête menée par la société Vox Popul auprès de deux mille Brésiliens dans 18 municipalités du pays, ont également indiqué que Lula est le candidat à la présidentielle avec le taux de rejet le plus bas en comparaison avec le reste des autres noms de candidats..

Selon ces données, le candidat qui arrive en second dans les intentions de vote est le député fédéral et candidat à droite, Jair Bolsonaro, avec seulement 16 pour cent d'intention, mais avec un rejet de 60 pour cent des Brésiliens.

Ces dernières semaines, Bolsonaro a été condamné à payer une amende d’environ 16 000 $ pour avoir fait des commentaires racistes lors d’un événement politique. « Les personnes d’ascendance africaine ne font rien, je ne pense pas qu’en tant que reproducteurs elles sont plus utiles ».

Pour sa part, le candidat du Parti des Travailleurs (PT) a lancé une caravane en août à travers sept régions et 14 villes du pays, dans le but de dialoguer avec la population et de connaître leurs revendications.

Accompagné dans sa tournée par la présidente constitutionnelle Dilma Rousseff et d’autres dirigeants de PT, da Silva a averti que la droite maintient une campagne de discrédit et de persécution contre lui.

Le président a annoncé à maintes reprises qu’il y a beaucoup de choses à changer au Brésil: démocratiser l’accès à l’éducation, travailler au développement du pays et mettre fin à la politique néolibérale du président de facto Michel Temer.