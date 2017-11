« Les réfugiés sont utilisés comme marchandise »

Les réfugiés qui viennent d’arriver à Lampedusa témoignent de la torture, de l’extorsion et du travail forcé dans les centres de détention libyens. De plus, il semble que beaucoup d’entre eux n’ont pas volontairement fait la traversée. Il est clair par ailleurs que l’intervention occidentale (de la France de Sarkozy, mais tous les groupes politiques ont approuvé l’intervention) a créé les conditions de cette abomination. Il est à craindre que la situation des réfugiés dont se sont emparés des organisations « humanitaires » bien connues en particulier celles dirigées de fait par Soros, qui avait en son temps contribué à la chute de Khadafi, ne serve qu’à aider ce fructueux commerce. Il faudra bien un jour aller au fond de ce qui se masque sous ce juteux commerce des belles âmes, des interventions occidentales contre les « dictateurs » et de cette surexploitation des milices guerrières fondamentalistes (note et traduction de Danielle Bleitrach).

« Nous travaillions toujours sur le chantier quand j’ai été arrêté. Le garde a chargé son fusil, l’a pointé sur moi et m’a dit qu’il me tirerait dessus si j’essayais de m’enfuir. Après dix minutes, les bras en l’air, un camion de chargement est arrivé. « Nous sommes allés à une plage où un zodiac nous attendait. Il y avait une foule rassemblée sur la plage, tenue à la pointe des armes par des hommes armés. Nous avons été obligés d’entrer dans le bateau et nous avons été poussés à la mer. Le deuxième jour en mer, nous avons été vus par un bateau européen. » Guerre en Côte d’Ivoire Amidou Kone, un Ivoirien de 23 ans, parle. Il est l’un des 110 616 réfugiés qui ont survécu à la traversée de la Libye vers la côte italienne cette année. Il est maintenant logé dans le camp de Follonica, en Toscane, qui servait autrefois de camping. Amidou a fait la traversée après deux ans de détention en Libye. De cette affaire, il a gardé les cicatrices sur sa tête. « Ils voulaient que j’appelle ma famille pour une rançon, mais je leur ai dit que j’étais le seul survivant de la guerre en Côte d’Ivoire. Ils ne m’ont pas cru et m’ont battu avec des kalachnikovs. Pendant d’autres interrogatoires, ils ont essayé de me couper l’index. » Amidou montre également les taches pâles autour de sa cheville. « Une tentative de couper mon pied avec une lampe de poche. Pourquoi tant de cruauté? Je n’en ai pas la moindre idée. » Pourri jusqu’à l’os Les violations des droits de l’homme dans les camps de détention libyens ne sont plus un secret. En septembre, la directrice de Médecins Sans Frontières, Joanne Liu, a écrit une lettre ouverte dans laquelle elle a qualifié le système de détention libyen de «pourri jusqu’à l’os». Elle a écrit que c’était «une tentative effrénée d’enlèvement, de torture et d’extorsion» et a accusé l’Europe de complicité. Des hommes avec des kalachnikovs Bai, un Malien de 19 ans qui est arrivé sur la côte de Sicile au début du mois de septembre, en a fait l’expérience comme la plupart des autres réfugiés arrivant sur la côte sicilienne. « Nous avons vécu à quarante dans une maison de la ville. Deux hommes avec Kalachnikov sont arrivés en une nuit, ont commencé à crier et ont fait prisonniers tout le monde. « Nous étions enfermés. Ils nous ont battus avec des bâtons et des câbles. Nous avons dû appeler à la maison. Celui qui pouvait convaincre sa famille d’envoyer de l’argent aux ravisseurs pouvait partir. Ma famille a accepté, mais j’ai été fait prisonnier par un groupe différent la semaine suivante. Puis l’argent manquant ils m’ont mis au travail pour payer le voyage en Europe. » Pas d’asile en Libye La Libye n’accorde pas l’asile. Selon les lois qui ont été approuvées en vertu du soutien européen sous Kadhafi, l’immigration clandestine est un crime, pour lequel les réfugiés et les migrants sont enfermés sans exception. Depuis que Kadhafi a été renversé, la loi est appliquée avec empressement par les différents gouvernements et milices rivales. Le gouvernement reconnu en Europe gère maintenant un réseau de 29 centres de détention sous-financés et surpeuplés. Viol, extorsion et torture Le soutien humanitaire de la communauté internationale pour améliorer les conditions de vie dans les centres en fait la cible de milices rivales. Ils essaient de prendre en charge des centres de détention pour obtenir le financement ou obtenir une reconnaissance internationale. En outre, il existe un nombre sans précédent de prisons improvisées où les réfugiés kidnappés arrivent. Ces réfugiés, tant dans des camps reconnus que dans des camps gérés par des miliciens, témoignent du viol, de l’extorsion et de la torture. Passage forcé Entre-temps, les gardes ont embauché à grande échelle des prisonniers dans des entreprises de construction pour augmenter leurs profits grâce au travail forcé. Amidou a également été forcé de travailler. « Deux ans comme briqueteur, » dit-il, « sans paiement et au pain et à l’eau. » Quand il a finalement été jugé trop faible pour le travail on l’a mis dans le bateau. « Ce sont des marchandises », explique Anaspasia Papadopoulou, conseillère politique senior au Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE) à Bruxelles. « Les milices les utilisent pour faire des profits. Quand ils ne sont plus utilisables, ils doivent s’en débarrasser. » Pendant des années en Libye L’histoire d’Amidou au sujet de son passage forcé est confirmée par d’autres réfugiés. Incidemment, une grande partie des réfugiés ne sont pas venus en Libye pour faire la traversée vers l’Europe, mais ont vécu dans le pays pendant des années lorsque le chaos a éclaté. Balde Tcherno (37 ans), originaire de Guinée-Bissau, était vendeur de chaussures en Libye depuis cinq ans et retournait chez lui chaque année pour être avec sa famille. En 2011, il a été arrêté à la frontière par des milices et jeté dans un bateau en direction de l’Italie. Rockson Adams (27 ans) du Ghana n’est arrivé en Libye qu’après 2011 et a décroché un emploi lucratif dans la construction, mais après son premier enlèvement, confinement, attentats et meurtres de collègues en 2015, il a décidé de payer un passeur pour traverser la mer. Faire fortune avec les demandeurs d’asile et les réfugiés Selon Aspasia Papadopulou d’ECRE, le flux de réfugiés en provenance de Libye est un mélange de «gens qui ont vécu dans le pays pendant dix à quinze ans et qui y sont allés parce que c’était un pays riche à l’époque. Ce groupe est maintenant également victime d’exploitation. « Ensuite, il y a le grand groupe de Libyens déplacés. Enfin, nous avons le groupe des Africains subsahariens qui sont venus en Libye avec le Bengale et les Syriens avec l’intention de faire la traversée. » L’ONG Overseas Development Institute de Londres va encore plus loin. Selon l’ONG, la situation en Libye brouille la différence entre les «chasseurs de fortune» et les «réfugiés», souvent cités par les politiciens. Un grand nombre de réfugiés sur les côtes européennes étaient initialement venus en Libye à cause du travail, mais seulement alors, ils sont devenus victimes de la persécution et de l’exploitation.