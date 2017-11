Le Congrès du PCF: il va falloir innover !

A un camarade qui sur mon blog s’interroge sur la prolifération de la classe moyenne qui expliquerait la fin du « PC historique » ce qui est une manière de reposer l’idée de l’adaptation du PC à la société chère à Martelli and co et qui nous a conduit là où nous en sommes.

je ne sais pas si le PC historique est fichu pour cause de classe moyenne, mais la question de la désindustrialisation de notre pays ne serait-ce que par rapport à l’Allemagne est une question qui est devant nous et elle concerne tous les secteurs industriels y compris les fleurons avec haut niveau de qualification comme Alstom. Nous ne sommes pas devant une fatalité mais un choix politique opéré par Mitterrand et qui a entraîné en 1983 la sortie des communistes du gouvernement avec « le tournant de la rigueur ». Aujourd’hui le caractère insupportable de l’euro est largement lié à cette différence entre l’Allemagne et la France, différence qui pèse sur la balance commerciale. Donc une classe moyenne uniquement de services (encore faut-il distinguer dans ces services) n’est pas une fatalité mais le fruit d’une politique et un problème. Et face à la révolution scientifique et technique qui s’annonce, nous avons intérêt à mettre plus que jamais au cœur de notre réflexion cette question du rôle dirigeant de « la classe ouvrière » faute de quoi, la politique du capital sera celle de l’anéantissement des « inutiles » et la seule vision de ce qui génère du profit.

2) La fin du PC historique, d’un parti de masse et de classe, organisé en cellules et proche des travailleurs, dans les cités, les entreprises, les établissements, etc… est-il dépassé. C’est ce qu’on nous a raconté en long en large et en travers. Cela dit ce que je vois c’est que les nouvelles « formules » comme « en marche », « les insoumis » témoignent chacune à leur manière, très rapidement de leur incapacité à être autre chose que des machines électorales derrière un candidat un tantinet autocrate. La politique que porte de fait En marche est si contraire aux intérêts de la masse de notre peuple, qu’il faut un système fou dictatorial, personnalisé à l’extrême pour empêcher que les éléments repartent dans leurs familles d’origine dont seul l’état de débâcle pour les mêmes raisons explique la désertion. Les Insoumis c’est bien sûr différent, mais quand on mesure le caractère capricieux de son leader et le fait qu’il met tout son art au service d’ambitions qui paraissent de plus en plus personnelles, de plus en plus en contradiction avec ce qui se passe à la base, on voit qu’avant même d’affronter le feu du pouvoir comme Tsipras, il est difficile pour ce dernier de tenir l’union d’espérances aussi disparates même en accusant les autres de ses malheurs… Bref il me semble que la forme parti n’a pas été supplantée. Je signale que visiblement l’optimisme qui fait plaisir à voir des Chinois repose à la fois sur leurs résultats et sur le fait qu’ils ont un parti communiste. Alors forme dépassée je demande à voir vu le néant politique et le désaveu.

3) enfin j’emprunte à Gilbert Rémond cette référence : Comme l’écrit Badiou dans son « éloge de la politique » : « la grande victoire de la réaction capitaliste dans la dernière partie du XXème siècle, juste après les grands soulèvement des années 1960 et 1970 a été à mon avis de faire disparaître l’hypothèse alternative, de parvenir à faire comme si elle n’existait plus » et de ce point de vu à la criminaliser. Être marxiste aujourd’hui c’est faire notre propre bilan de cet échec. De faire un bilan qui sache voir les aspects positifs tout autant que les erreurs qui ont été commises, mais surtout un bilan pour nous permette de voir quelles étaient les forces qui s’y sont opposées pour détruire les acquis liés à ces expériences. Faire le bilan, c’est aussi repartir de ces expériences, retrouver les chemins de la conscience de classe et les outils qui la développent.

4) Amicalement à vous que le débat se poursuive parce que je suis convaincue que l’erreur serait de penser que les questions posées, le refus de la fin du PCF ne concernent que des tendances, des listes opposées à une base commune, ça c’est ce que voudrait nous faire croire une direction ou plutôt un exécutif extraordinairement divisé, il s’agit en fait de la position largement majoritaire dans le PCF… Donc il me semble qu’il va falloir innover pour ce Congrès.

Danielle Bleitrach

