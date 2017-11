Des documents déclassifiés révèlent une vaste aide soviétique à la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale

Alors que la Pologne s’apprête à effacer de son histoire les traces de l’Union soviétique, le ministère russe de la Défense a déclassifié des documents énumérant l’aide considérable que les Soviétiques ont apportée aux Polonais dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale.

Les documents des Archives centrales du ministère russe de la Défense, «jamais publiés auparavant dans des sources ouvertes», détaillent le soutien que la Pologne a reçu de l’Union soviétique lors de sa libération des nazis en 1944-45. Selon les ces documents, l’URSS fournissait à la population polonaise dans les régions libérées «de la nourriture, des fournitures médicales, des véhicules, du carburant et des matières premières pour les entreprises industrielles.»L’assistance provenait des réserves matérielles de l’Armée rouge soviétique et des Commissariats du peuple. URSS, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

« Rien qu’entre mars et novembre 1945, plus de 1,5 milliard de roubles (environ 283 millions de dollars) d’aliments aux prix de 1945 ont été fournis pour la population polonaise et la campagne de semailles dans le pays » , a déclaré le ministère. . « Le gouvernement provisoire de la Pologne a été livré avec plus de 130 000 tonnes de nourriture, 20.000 tonnes de coton, 100.000 tonnes de cuir, et plus de 2.000 camions au cours des deuxième et troisième trimestres de 1945, » les documents révélés.

Les documents détaillent la fourniture de 8 000 tonnes de viande, ainsi que des semences et des machines agricoles pour l’ensemencement, à la Pologne. Celles-ci étaient appuyées par des reçus signés par les Polonais qui les recevaient. L’Armée rouge a également participé à la reconstruction des voies ferrées et des ponts détruits par les forces nazies qui se retiraient de Pologne.

Le ministère de la Défense a également publié un accord entre le commandement militaire soviétique et le gouvernement provisoire de la Pologne concernant le sort de l’équipement industriel et d’autres biens allemands abandonnés par les nazis sur le territoire polonais. « Il a été noté que toutes les usines et tous les équipements [allemands] en Pologne sans exception ont été transférés aux Polonais. Leur démontage et leur transfert étaient strictement interdits « , a-t- il ajouté.

En juin dernier, le parlement polonais a adopté un ensemble d’amendements législatifs qui étendent l’interdiction de propagande relative au communisme ou à tout autre régime totalitaire à des noms sur des bâtiments et d’autres sites architecturaux. Plus tôt cette semaine, les autorités locales de la ville polonaise de Szczecin ont commencé à démanteler un monument aux soldats soviétiques, conformément à la loi, qui met en danger de nombreux monuments similaires dans le pays.

Dans une interview accordée à RT, l’ambassadeur de Russie en Pologne, Sergey Andreyev, a critiqué la «loi de la décommunisation» polonaise en disant: «Quel est le lien entre ces mémoriaux et la propagande communiste? Ils ont été installés à la mémoire des 600 000 soldats et officiers soviétiques morts lors de la libération de la Pologne en 1944-1945. Ce sont des monuments aux gens qui ont sauvé la Pologne, parce que si ce n’était pas pour eux, il n’y aurait pas de Pologne du tout aujourd’hui – communiste ou capitaliste. Et il n’y aurait pas de Polonais en tant que peuple. »

Le ministère russe de la Défense publie le document historique sur son site internet dans le cadre du projet numérique «Mémoire contre l’oubli», visant à préserver la précision historique et à contrer les tentatives de falsification de l’histoire.