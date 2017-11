Programme des rencontres internationalistes de Vénissieux

les 24 et 25 novembre prochain, un évènement à Vénissieux, avec une délégation de communistes russes, chinois et cubains, les trois grandes révolutions socialistes du XXème siècle !

8eme rencontres internationalistes de Vénissieux 1917-2017 : contre la guerre, le socialisme, plus que jamais ! Vendredi 24 et Samedi 25 Novembre 2017 Les 8emes rencontres internationalistes de Vénissieux se tiendront les 24 et 25 Novembre 2017… Elles s’annoncent exceptionnelles avec un délégation du parti communiste chinois, du parti communiste russe (KPRF) et de l’ambassade de Cuba. Comme à chaque édition, elles permettront à des militants de Vénissieux et ses alentours, mais aussi d’autres régions de France, de mieux comprendre le monde, les luttes des peuples et l’action des communistes, car on ne peut rien comprendre et donc rien changer en France, si on ne regarde pas la France dans le monde, la violence de la mondialisation capitaliste, les résistances et les réussites des peuples… Et à l’occasion du 100eme anniversaire de la grande révolution d’octobre, elle permettra d’évoquer son impact sur le XXème siècle, et son actualité à travers l’enjeu du socialisme comme réponse du XXIème siècle à la violence de la mondialisation capitaliste. Nous sommes fiers de donner la parole aux partis communistes symboles des expériences socialistes, pour rompre le diktat médiatique de la diabolisation du socialisme, ouvrir en grand le débat sur l’histoire du socialisme, son apport social, culturel, démocratique, technologique au XXième siècle, mais aussi ses drames et ses échecs, le choc de la restauration capitaliste après la dissolution de l’URSS, l’actualité des débats des communistes sur le socialisme en Russie, en Chine, à Cuba…et partout ailleurs ! Programme mis à jour Vendredi 24 novembre

18h : Inauguration des expositions

18h30 Rencontre des jeunesses du monde organisée par les jeunes communistes

Un évènement dans le contexte de nos rencontres

20h00 : au cinéma Gérard Philipe, « Octobre », film de Eisenstein, suivi d’un débat Samedi 25 novembre matin : L’impact de la révolution d’octobre dans le monde

9h00 : accueil des participants

9h30 : Vidéo « requiem Lenin », musique de Hans Eisler, texte de Bertold Brecht, et des images de ces luttes de classes qui font l’histoire encore et toujours…

9h45 : Présentation de la révolution d’Octobre, Sylvain Tessier, journal Germinal

10h : intervention de Tatiana Desiatova, responsable des interbrigades moscovites du 100eme anniversaire d’octobre (KPRF)

10h30 : intervention d’un représentant du parti communiste cubain,

11h : intervention de madame Zizi LI (Bureau central de compilation et de traduction du Parti Communiste chinois), Les débuts du marxisme en Chine et son développement au XXe siècle.

11h30 : débats et questions réponses

12h : conclusions de Danielle Bleitrach (sociologue, auteur du livre « Staline, tyran sanguinaire ou héros national ? ») Repas internationalistes

12h30 Accueil des délégations par le maire de Vénissieux, Michèle Picard Samedi 25 novembre après-midi : L’actualité du socialisme

14h30 : intervention de Tatiana Desiatova, responsable des interbrigades moscovites du 100eme anniversaire d’octobre (KPRF),

15h15 : intervention de l’ambassadeur de Cuba en France,

16h00 : intervention de Youping CUI (Bureau central de compilation et de traduction du Parti Communiste chinois), Le miracle chinois et son orientation économique.

16h45 : débats et questions réponses

18h00 : Le socialisme pour la France, Hervé Poly, secrétaire fédéral du PCF Pas de Calais

18h30 : projection du poème symphonique « Octobre » de Chostakovitch 1917-2017 : contre la guerre, le socialisme, plus que jamais ! C’est en ouvrant en grand le débat sur le socialisme que nous pourrons mieux répondre aux questions stratégiques auxquelles les communistes sont confrontés en France comme dans beaucoup d’autres pays

Comment unir le peuple face à une bourgeoisie qui fait toujours tout pour le diviser ? Doit-on s’adresser aux « 99% » des gens où y-a-t-il des classes sociales à organiser ?

Dans les pays capitalistes développés, faut-il une « révolution » ou peut-on changer de société petit à petit ?

Comment nommer une autre société que le capitalisme ? socialisme ? communisme ?

Une voie pacifique au socialisme est-elle possible, après le coup d’état au Chili en 1973, la violence des contrats des années 80 au Nicaragua en 1990, la violence contre le Vénézuela progressiste en 2017 ?

Pour changer de société, faut-il des « étapes » successives, comme le projet d’une « démocratie avancée » proposé par le PCF dans les années 70, le socialisme peut-il se construire « d’un coup », ou faut-il une longue période comme le disent les communistes chinois ?

Le communisme est-il invalidé par l’effondrement soviétique où faut-il au contraire reconstruire une histoire communiste des pays socialistes ?

Comment concilier internationalisme, solidarité entre travailleurs de tous les pays, et respect des histoires nationales ? Les rencontres sont toujours aussi l’occasion de discussions avec des éditeurs, auteurs, revues et associations internationalistes, d’une exposition artistique, de musiques. Contact : internationalistes@venissieux.org lire en ligne « 1917-2017 : contre la guerre, le socialisme, plus que jamais ! »