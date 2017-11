Les légionnaires du Christ reconnaissent  avoir eu des comptes dans les paradis fiscaux

Il y a dans cet affaire des Panama Papers, un certain art de faire s’écrouler les fleurs de la respectabilité, de la couronne d’Angleterre à l’Eglise. Il est vrai qu’avec « les légionnaires du christ », c’est une habitude. Il est difficile de faire pire que Marcial Maciel, un familier de Jean paul II aussi anticommuniste que lui, aussi lié à la CIA, sévissant au Mexique mais aussi en Espagne (où il intervenait dans les questions d’enseignement pour le PPE), menant en Amérique latine un combat sans faille contre la théologie de la libération, intervenant dans la formation des « élites », de surcroît non seulement père de famille quasi nombreuse avec différentes paroissiennes, mais violant avec constance les jeunes séminaristes.ce qui a fini par provoquer quelques émois vaticans, mise en pénitence et tutelle financière. Mais visiblement l’ordre a poursuivi sur sa lancée. On sait que Jean Paul II a systématiquement couvert les pratiques de blanchiment bancaire de la banque vaticane à qui il devait le financement de Solidarnosc. Mais voici que l’on découvre que le fondateur de cet ordre entièrement consacré à la lutte contre l’Amérique latine a systématiquement usé des « paradis fiscaux ». Par parenthèse, le fondateur était aussi adepte des paradis artificiels. (note de danielle Bleitrach)

Ville du Vatican. L’ordre catholique des Légionnaires du Christ a reconnu mardi qu’il avait des entreprises dans les paradis fiscaux des Caraïbes, mais assure qu’il les a fermé et qu’aucun d’entre eux n’a été utilisé pour des activités illégales.

Dans un communiqué, l’ordre scandaleux a tenté d’attribuer toute la responsabilité de cette stratégie d’entreprise à leur chef et fondateur, le Père Marcial Maciel mexicain, mort en 2008. Maciel coutumier d’abus sexuels sur les séminaristes a engendré également trois enfants, et il a cultivé un culte voué à sa personne qui contaminait les couches supérieures du Vatican.

Des multimillionnaires qui eux mêmes fréquentent des paradis fiscaux à l’étranger, se sont retrouvés donateurs depuis longtemps Maciel avait mis au point un système étudiée pour obtenir des fonds des donateurs riches , ce qui a été révélé dans la fuite connue sous le nom « Paradise Papers ».

Les rapports d’un consortium de journalistes d’investigation ont détaillé comment les avocats et les prêtres aujourd’huiencore en charge dans les légionnaires ont aidé à gérer l’empire financier après la mort de Maciel.

Selon le journal espagnol El Confidencial, les Légionnaires ont créé en 1994 une société appelée Bermudes International Services bénévoles (IVS), créé pour recevoir les millions de dollars qu’ils ont obtenu de leurs écoles et universités. L’organisation catholique a nié le fait que le calcul du journal estimant que 300 millions de dollars passaient chaque année par IVS, et elle a déclaré qu’elle a créé l’entreprise, mais ne l’a jamais utilisé.

Le rapport et un semblable dans le journal italien L’Espresso, a déclaré que le fonds a été liquidée en 2006 sournoisement, juste avant que le Vatican condamne Maciel à une vie de pénitence et de prière pour avoir violé et abusé de ses séminaristes. En 2010, après que les légionnaires aient publiquement révélé l’existence des enfants de Maciel, le Saint-Siège mis sous tutelle l’ordre

Dans la déclaration, les légionnaires ont déclaré que l’enquête sur leurs finances ordonnée par le Vatican n’a trouvé aucun détournement de fonds ou d’autres « irrégularités ». Ils ont ajouté qu’à l’heure actuelle, ils n’ont pas d’entreprises dans les paradis fiscaux ou de l’argent investi dans eux.

Le texte n’explique pas pourquoi ces entreprises ont été créées à l’étranger. Un porte-parole a déclaré que la déclaration faisait mention de l’expansion des légionnaires au-delà du Mexique dans les années 1990 et de la réception de dons.

En théorie, les Légionnaires du Christ avaient déjà à leur disposition un paradis fiscal sous la forme d’un compte à la Banque du Vatican, dont le nom officiel est l’Institut des Œuvres de Religion, où les ordres religieux peuvent garder leurs dépôts et leurs dons. déplacer de l’argent autour du monde. Mais cela aurait exigé un certain degré de supervision, ou du moins de connaissance, de la part des autorités vaticanes des comptes et de leurs activités.