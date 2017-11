Deux ou trois choses que je crois possible d’infirmer à propos de Staline

Comme je le dis tout au long de notre livre (1917-2017, Staline, tyran sanguinaire ou héros national? Dialogue avec Marianne Dunlop. Delga), il y a beaucoup de choses concernant Staline sur lesquelles je suis incapable encore à ce jour de répondre. Il y en a cependant deux au moins sur lesquelles je prend position et qui me font affirmer que l’on a monté de toute pièce un portrait au moins partiellement inexact.

La première qui tend à faire de lui une brute sans culture est complètement erronée, c’est un homme très cultivé et pas seulement dans le domaine politique, il a une véritable passion pour la littérature et surtout le théâtre, le cinéma. Je recommande en particulier un texte fondamental à mes yeux qui est la réponse sur le théâtre à Bill-Bielotserkovski (un écrivain).

La seconde est très importante sur le plan politique, puisqu’elle met à mal une des définitions du « stalinisme » comme « pouvoir personnel ». S’il y a chez lui un trait qui explique sa victoire sur Trotski, c’est celui que note Togliatti et que j’expose dans le livre, sa capacité au travail collectif et le fait qu’il inspire confiance alors même que son pouvoir n’a encore rien d’absolu, mais parce qu’il dit ce qu’il fait et il fait ce qu’il dit.. Il n’a pas les capacités d’orateur de Trotski et de Zinoviev, mais il est beaucoup plus apte au travail collectif et il se montre plus crédible, c’est du moins l’opinion de Togliatti qui n’est pas à proprement parler un « stalinien ».

Mais j’ai relu une part de ses écrits, Staline n’exprime pas un point de vue personnel et cela renvoie à la description de ce qui se passe dans ses discussions avec l’espèce de gouvernement qu’il a autour de lui y compris pendant et après la guerre et dans la collectivisation, l’industrialisation, il s’entoure de gens très compétents aussi travailleurs que lui et souvent plus répressifs. Cet aspect collectif de ses écrits est vrai bien sûr en 1913 sur » le marxisme et la question nationale » qui est la position officielle du parti. Les textes de la période dite du grand tournant reflètent manifestement les discussions qui se déroulent à la direction du parti et dans le parti. En décembre 1929, c’est la collectivisation des terres et la déportation des koulaks. En revanche, j’ignore si les chiffres énoncés comme résultat de cette déportation et de la collectivisation et qui peuvent aller jusqu’à 5 millions de morts suivant les auteurs sont réels, par suite des travaux sur les archives en particulier des anglo-saxons, ils sont aujourd’hui constamment revus à la baisse alors que ceux des idéologues « anti-totalitaristes » ne cessent de les faire croître. La NEP, une économie relativement libérale mise en place dans le début des années 20, est supprimée, mais là encore ce qui nous est présenté comme une sorte de caprice de Staline ne tient pas compte du fait que la NEP après avoir donné des résultats était de moins en moins productive .

Tout cela doit être examiné, mais si l’on en reste aux textes, le grand tournant est la dernière période effectivement où il est encore fait état des tendances opposées, mais jusqu’à la fin les consultations et les débats se poursuivent, même les interventions de caractère théorique des dernières années sont des sortes de dialogue où sont réfutées les positions qui se sont exprimées.

On a souvent dit que si les textes de Staline témoignaient d’un esprit ouvert prônant la discussion, cela était en parfaite contradiction avec ses pratiques autoritaires et répressives, mais d’abord il faut mesurer que ces textes tels qu’ils étaient avaient une influence immense. Ils étaient assimilés non seulement par les soviétiques mais par les communistes au plan international, ce qui développait une exigence politique qui d’ailleurs a été un élément du choc éprouvé à la lecture du rapport Khrouchtchev, tant ce qui était décrit dans le rapport était en désaccord avec ce qui était diffusé comme écrit sur la pratique politique émanant de Staline.

Enfin, ce qui apparaît au moins à travers deux exemples, celui de la Chine et de l’Indonésie, c’est que Staline mène des débats approfondis avec les représentants des partis communistes, donne son avis, travaille la question, mais n’impose pas. En revanche c’est Khrouchtchev qui traite les dirigeants de ces deux partis en vassaux et qui passe outre leur avis en privilégiant y compris dans le cas de l’Indonésie(1) le dirigeant non communiste qui va se retourner contre les communistes avec le meurtre de masse que l’on connaît en Indonésie et la rupture sino-soviétique qui est la grande catastrophe du mouvement communiste international.

D’ailleurs la manière dont Khrouchtchev agira avec Thorez et la direction du parti communiste français en faisant passer son rapport au journal le Monde quand il voit que Thorez ne veut pas en diffuser le contenu auprès des militants français, témoigne bien de ce que dénoncent les communistes chinois et indonésiens, cette brutalité et cette capacité à passer outre les partis communistes qui semblent caractéristiques de Khrouchtchev et que l’on retrouve dans la manière dont il gère l’affaire des fusées de Cuba, par dessus la tête de Fidel Castro et des Cubains.

Enfin les textes eux-mêmes loin d’être un bloc de certitudes sont frappants par la manière dont ils témoignent d’un évolution, d’un élargissement du champ de la réflexion alors que par contre les références théoriques restent plus figées. Et cela est encore confirmé par la manière dont il a conduit la guerre, parce que nul y compris Joukov ne met en cause le fait que c’est lui qui a conduit la guerre contre le nazisme, non seulement il a une capacité très grande à élargir le champ de la conduite de cette guerre, mais il corrige très vite ses erreurs, là encore nous sommes loin de l’autocrate buté.

Bref je suis incapable en l’état d’avoir un avis définitif sur bien des choses, mais je sus convaincue que le portrait est faux. Pourtant il a servi, pour le meilleur comme pour le pire, d’unique analyse d’une période et encore aujourd’hui. Le rapport Khrouchtchev décrit un espèce de croquemitaine qui impose une sorte de terreur y compris à l’auteur du rapport. Celui-ci est bizarrement exonéré de ses propres responsabilités dans ce qu’il décrit par cette référence au caractère monstrueux du dit Staline. Mais de là nous passons aujourd’hui à l’ombre portée de cette description cauchemardesque sur la totalité de l’histoire de l’Union soviétique . Une récente interprétation veut qu’à partir du moment où l’ombre tutélaire du « charmant » Trotski a disparu du paysage il n’y a plus rien à sauver… Transformer Trotski en grand démocrate et à ce titre accrocher son portrait aux cimaises du colonel Fabien, voilà un retournement pour le moins étonnant. Surtout si c’est pour déclarer que l’abominable Staline a tout gâché, bilan globalement négatif de l’URSS. C’est semble-t-il l’opinion énoncée récemment par le secrétaire du PCF… Bref on est passé d’un portrait à charge au bilan globalement négatif de ce qui a permis l’essor de toutes les Révolutions du XXe siècle et pour une part essentielle l’Histoire du parti communiste (2)…

Ce n’est pas une méthode satisfaisante sur le plan politique et encore moins en matière d’historiographie. Pour le moment je pense que Staline appartient à son époque, celle où le peuple qui a fait la Révolution a du la faire dans des conditions de guerre (guerre civile, guerre contre le nazisme, guerre froide) qui ont pesé sur les analyses comme les pratiques et ont imposé une sorte de militarisation au parti communiste, ce qui n’enlève rien aux immenses mérites de cette expérience révolutionnaire.

Quant à Staline, je pense que Thorez a dit une chose essentielle en constatant que le rapport Khrouchtchev ne disait que le mal que représentait Staline, ce contentant de dire que l’on en avait déjà dit le bien… Thorez a demandé « est-ce qu’il faudra dorénavent nier tout mérite à Staline? » Pierre Laurent a apporté SA réponse, ce n’est pas la mienne…

Danielle Bleitrach

(1) voir la traduction que faite pour ce blog à propos de l’histoire des communistes indonésien et de la renaissance de leur parti.

https://histoireetsociete.wordpress.com/2017/11/15/la-renaissance-du-parti-communiste-dindonesie/

(2) Je revois encore Paul Laurent avec sa gouaille se moquant de Berlinguer qui venait de dire que la parabole ouverte par la Révolution d’octobre s’était refermée : « S’il ne reste plus que le parti communiste italien, il ne nous reste plus qu’à nous envelopper dans un drapeau rouge en chantant l’internationale et en nous tirant une balle dans la tête ». Que dire de cette réduction de nos ambitions historiques au parti communiste français en 2017 pour donner sa signification à l’Histoire.

