La Chine présente aux rencontres de Venissieux…

Les invités chinois de nos 6emes rencontres internationalistes travaillent pour un organisme du parti communiste chinois qui n’est pas connu des communistes en France. Il s’agit du « Bureau Central de Compilation et de Traduction » (CCTB) :

Créé en 1953, le Bureau Central de Compilation et de Traduction (Central Compilation & Translation Bureau) est un établissement relevant directement du Comité central du Parti communiste chinois (PCC). Ses tâches principales sont les suivantes : Traduction des œuvres marxistes, des documents officiels et des œuvres des dirigeants du PCC et du gouvernement chinois ; recherche sur la théorie marxiste et son développement dans le monde contemporain ; recherche sur le mouvement du socialisme dans le monde ; collection des documents et littérature dans les domaines du marxisme et du socialisme.