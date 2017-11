Deglobalisation?

Dans les cercles académiques et les articles d’opinion des grands médias, on a souvent mentionné le fait que nous entrions dans une période de réversion des processus de mondialisation qui ont dominé l’économie, la politique, la culture et les relations internationales ces dernières cinquante années. La mondialisation est comprise comme l’intensification des interactions transnationales au-delà de ce qui était toujours les relations entre les États nationaux, les relations internationales ou les relations au sein des empires, à la fois anciens et modernes. Ce sont des interactions qui ne sont pas, en général, menées par les États, mais par des agents économiques et sociaux dans les domaines les plus divers. Lorsqu’elles sont menées par les États, elles visent à restreindre la souveraineté de l’État dans la régulation sociale,

Depuis plus de vingt ans, je travaille là-dessus [1], j’ai consacré beaucoup de pages au sujet et attiré l’attention sur la complexité et même le caractère contradictoire de la réalité qui s’est agglomérée sous le terme de «mondialisation». Tout d’abord, une grande partie de ce qui était considéré comme global était en fait originaire du pays, du McDonald’s hamburger, né dans une petite ville de l’ouest des États-Unis, ou la célébrité du cinéma , qui a d’abord été produite par Hollywood comme rival des conceptions du cinéma français et italien qui dominaient auparavant, ou même la démocratie comme régime politique globalement légitime, puisque le type de démocratie mondialisée était la démocratie libérale de la matrice européenne et nord-américaine dans sa version néolibérale, plus américaine qu’européenne.

Deuxièmement, la mondialisation, contrairement à ce que son nom l’indique, n’a pas éliminé les inégalités sociales et les hiérarchies entre différents pays ou régions du monde. Au contraire, elle tend à les renforcer.

En troisième lieu, la mondialisation a produit les victimes (généralement absents dans les discours des promoteurs de la mondialisation) qui ont maintenant moins de protection de l’État, tels les travailleurs industriels, les paysans, les cultures nationales ou locales, etc.

Quatrièmement, en raison de la dynamique de la mondialisation, les victimes étaient plus soumises à leurs conditions locales et dans la plupart des cas ne forcés à cause d’elles (réfugiés, personnes déplacées à l’intérieur et transfrontalier) ou faussement IPOR propre volonté (migrants). J’ai appelé ces processus contradictoires des globalismes localisés et des localismes globalisés.

Cinquièmement, la résistance des victimes a parfois bénéficié des nouvelles conditions technologiques offertes par la mondialisation hégémonique (transports moins chers, facilités de circulation, Internet, répertoires de récits potentiellement émancipateurs, comme par exemple les droits de l’homme) et cela était organisé dans des mouvements sociaux et des organisations transnationales. J’ai appelé ces processus la mondialisation contre-hégémonique et en cela j’ai distingué le cosmopolitisme subalterne et le patrimoine commun de l’humanité ou de ius humanitatis. La manifestation la plus visible de ce type de mondialisation a été le Forum Social Mondial, qui s’est réuni pour la première fois en 2001 à Porto Alegre (Brésil) et dont j’étais un participant très actif depuis le début.

Quoi de neuf et pourquoi est-ce qu l’on diagnostiquerait une déglobalisation? Les manifestations mentionnées sont des dynamiques nationales et infranationales. En ce qui concerne le premier, il met l’accent sur la Brexit, par lequel le Royaume-Uni (?) A décidé de quitter l’UE, et les politiques protectionnistes du Président des États-Unis, Donald Trump et sa défense du principe de la souveraineté, opposant aux traités internationaux (sur le libre-échange ou le changement climatique), ordonnant la construction de murs pour protéger les frontières, s’impliquant dans des guerres commerciales, entre autres, avec le Canada, la Chine et le Mexique.

En ce qui concerne la dynamique sous-nationales, nous sommes, en général, à la question des frontières nationales qui ont donné lieu dans le temps et les circonstances historiques très différentes: les guerres européennes depuis la guerre de Trente Ans et le Traité de Westphalie (suite 1648) jusqu’au vingtième siècle qui, à cause du colonialisme, devint mondial (1914-18 et 1939-45); la première (peut-être deuxième?) distribution de l’Afrique à la Conférence de Berlin (1884-1855); les guerres frontalières dans les nouveaux États indépendants d’Amérique latine depuis le début du XIXe siècle. Nous assistons à l’émergence ou à la réactivation de l’affirmation des identités nationales ou religieuses dans la lutte pour la sécession ou l’autonomie gouvernementale au sein des États, en fait, plurinationaux. Parmi de nombreux exemples: les luttes du Cachemire, d’Irlande du Nord, de plusieurs nationalités de l’État espagnol, du Sénégal, du Nigéria, de la Somalie, de l’Érythrée, de l’Éthiopie et des mouvements autochtones d’Amérique latine. Il y a aussi le cas tragique de l’État de Palestine occupé. Certains de ces processus semblent (provisoirement?) Terminés, par exemple, la fragmentation des Balkans ou la division du Soudan. D’autres restent latents ou hors des médias (Québec, Écosse, Cachemire) et d’autres ont explosé de manière dramatique ces dernières semaines, notamment les référendums en Catalogne, au Kurdistan irakien et au Cameroun.

À mon avis, ces phénomènes, loin de donner des processus de Déglobalisation, sont des manifestations, comme toujours contradictoires, une nouvelle phase, plus exclusive et plus dangereuse pour la coexistence démocratique plus dramatique de la mondialisation, si elles ne trouvent pas une fin. Certains d’entre eux, contrairement aux apparences, sont des énoncés de la logique hégémonique de la nouvelle phase, tandis que d’autres constituent une intensification de la résistance à cette logique. Avant de se référer les uns aux autres, il est important de les contextualiser à la lumière des caractéristiques qui sous-tendent la nouvelle phase de la mondialisation. Si nous analysons les données de la mondialisation de l’économie, nous conclurons que la libéralisation et la privatisation de l’économie continuent de s’intensifier avec l’orgie d’accords de libre-échange actuellement en cours. L’Union européenne vient d’être d’accord avec le Canada sur un vaste accord de libre-échange qui, entre autres, exposera la nourriture européenne à des produits toxiques interdits en Europe mais autorisés au Canada, un traité dont l’objectif principal est de faire pression sur les États-Unis. cela fait partie L’Alliance Transpacifique, dirigée par les Etats-Unis, était déjà approuvée pour faire face à son principal rival: la Chine. Et une toute nouvelle génération d’accords de libre-échange est en cours, négociée en dehors de l’Organisation mondiale du commerce, sur la libéralisation et la privatisation des services qui sont aujourd’hui publics dans de nombreux pays, tels que la santé et l’éducation. Si nous analysons le système financier, nous vérifierons que nous sommes confrontés au secteur le plus globalisé du capital et plus immunisés aux réglementations nationales. [2] qui, entre autres choses, exposera la nourriture européenne à des produits toxiques interdits en Europe mais autorisés au Canada, un traité dont l’objectif principal est de faire pression sur les Etats-Unis pour en faire partie.

Les données connues du public sont alarmantes: 28 entreprises du secteur financier contrôlent 50 trillions de dollars, soit les trois quarts de la richesse mondiale (le PIB mondial est de 80 trillions et il y en aura encore 20 trillions dans les paradis fiscaux) . La grande majorité de ces institutions sont enregistrées en Amérique du Nord et en Europe. Son pouvoir a également une autre source: la rentabilité des investissements productifs (industriels) dans le monde est au plus de 2,5%, tandis que celle des investissements financiers peut atteindre 7%. C’est un système pour lequel la souveraineté de 200 régulateurs nationaux potentiels n’est pas pertinente.

Compte tenu de cela, je ne pense pas que nous sommes dans un moment de déglobalisation. Nous sommes plutôt devant de nouvelles manifestations de la mondialisation, certaines d’entre elles très dangereuses et pathologiques. L’appel au principe de souveraineté du président des États-Unis n’est que la trace des inégalités entre pays que la mondialisation néolibérale a accentuées. Tout en défendant le principe de la souveraineté, Trump se réserve le droit d’envahir l’Iran et la Corée du Nord. Après avoir détruit la relative cohérence de l’économie mexicaine avec l’ALENA et causé l’émigration, les États-Unis ont ordonné de construire un mur pour l’arrêter et ont demandé aux Mexicains de payer pour sa construction. Ceci, en plus de commander des déportations en masse. Dans aucun de ces cas, une politique d’égalité n’est concevable, mais dans un sens inverse. Le principe de la souveraineté dominante est apparu plus tôt dans l’Union européenne avec la façon dont l’Allemagne a placé ses intérêts souverains (c’est-à-dire la Deutsche Bank) au-dessus des intérêts des pays du sud de l’Europe et de l’UE. La souveraineté dominante, combinée à l’autorégulation mondiale du capital financier conduit à des phénomènes aussi divers que le sous-financement des systèmes de santé publique et l’éducation, la précarisation des relations de travail, la soi-disant crise des réfugiés, les États défaillants, la manque de contrôle du réchauffement climatique, nationalismes conservateurs. Les résistances ont des signaux politiques différents, mais prennent parfois des formes semblables, ce qui est à l’origine de la soi-disant crise de la distinction entre la gauche et la droite. En fait, Cette crise est le résultat de la gauche ayant accepté l’orthodoxie néolibérale dominée par le capital financier et même auto-flagellée avec l’idée que la défense des services publics était le populisme. Le populisme est une politique de droite, en particulier lorsque la droite peut l’attribuer avec succès à la gauche. Beaucoup des problèmes rencontrés par les États nationaux résident ici. Incapables de garantir la protection et le bien-être minimum des citoyens, ils répondent par la répression à la résistance légitime des citoyens. Beaucoup des problèmes rencontrés par les États nationaux résident ici. Incapables de garantir la protection et le bien-être minimum des citoyens, ils répondent par la répression à la résistance légitime des citoyens. Beaucoup des problèmes rencontrés par les États nationaux résident ici. Incapables de garantir la protection et le bien-être minimum des citoyens, ils répondent par la répression à la résistance légitime des citoyens.

Il se trouve que la plupart de ces États sont, en fait, multinationaux. Ils comprennent des personnes de différentes nationalités ethnoculturelles et linguistiques. Ils ont été déclarés nationaux par l’imposition d’une nationalité sur les autres, parfois d’une manière très violente. Les premières victimes de ce nationalisme intérieur arrogant, qui a presque toujours abouti à un colonialisme interne, ont été le peuple andalou après la soi-disant Reconquista d’Al-Andalus, les peuples autochtones des Amériques et les peuples africains après la partition de l’Afrique. Ils étaient aussi les premiers à résister. Aujourd’hui, la résistance joint aux racines historiques l’augmentation de la répression et la corruption endémique des États dominés par les forces conservatrices au service du néolibéralisme mondial. A cela s’ajoute le fait que la paranoïa de la surveillance et de la sécurité intérieure a contribué, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, à l’affaiblissement de la mondialisation contre-homonymie des mouvements sociaux, entravant leurs mouvements transfrontaliers. Pour autant, la mondialisation hégémonique est approfondie en utilisant, parmi beaucoup d’autres masques, celle de la souveraineté dominante, que les universitaires sans méfiance et les médias complices prennent pour la déglobalisation.

