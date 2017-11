Qui faut-il croire, les historiens Russes ou wikipedia ? le dernier des Romanov et les nazis

Un fait historique : quatre jours seulement après l’invasion allemande en URSS, le chef de la Maison Impériale russe Vladimir Kirillovitch Romanov a appelé les citoyens soviétiques à collaborer avec l’Allemagne nazie :

« En cette heure cruciale, où l’Allemagne et presque tous les peuples d’Europe ont lancé une croisade contre le communisme-bolchévisme qui opprime le peuple de Russie depuis 24 ans, je m’adresse à tous les fils fidèles et loyaux de notre Patrie et les conjure de contribuer dans la mesure de leurs forces et de leurs possibilités à renverser le pouvoir soviétique et à libérer notre pays du joug insupportable du communisme. »

Vladimir Kirillovitch Romanov. 26 juin 1941

https://vk.com/photo205049614_456245786

Cette information et ce textes démentent complètement ce que dit Wikipedia sur le personnage, à savoir qu’ayant refusé de soutenir les armées nazies entrant en URSS, il aurait subi une répression.

