Photos : Cérémonie d’inauguration du Palais de l’amitié Vietnam-Chine et du centre culturel chinois à Hanoï

Xi Jinping et Nguyen Thi Kim Ngan ont assisté dimanche à la cérémonie d’inauguration et de remise des clés du Palais de l’amitié Vietnam-Chine et à la cérémonie d’inauguration du centre culturel chinois de Hanoï. – Photo : Li T.

Le président chinois, Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), et Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, inaugurent le centre culturel chinois de Hanoï, au Vietnam, le 12 novembre 2017

Le président chinois, Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), remet une « clé en or » du Palais de l’amitié Vietnam-Chine à Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, à Hanoï, au Vietnam, le 12 novembre 2017